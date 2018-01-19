Galatasaray Başkanı Özbek: "Türkiye 2024'ü hak ediyor"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası logo ve sloganı tanıtım toplantısının ardından yaptığı açıklamada, \"Türkiye 2024\'ü hak ediyor\" dedi.

Basın mensuplarına konuşan Özbek, tanıtım için hazırlanan kısa filmi çok beğendiğini ifade ederek, \"Çok iyi hazırlanılmış, logoyu çok beğendim. Sevgiyi, heyecanı, beraber yansıtıyor. Futbol topu da orada. Türkiye\'de 80 milyon futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Bunu yansıtan bir logo. Ayrıca Türk insanının futbola olan sevgisi hem tanıtım filminde hem de logoda yansıma buluyor. Türkiye 2024\'ü hak ediyor. Çünkü futbola yapılan yatırımlar hem tesisleşme hem de futbola yapılan yatırımlar çok önemli. 2024\'ün Türkiye\'ye geleceğinden eminim. Biz de Kulüpler Birliği Vakfı olarak bu organizasyonun arkasındayız, destekliyoruz. Üzerimize düşen görevleri de yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2024 finallerine giderken, şampiyonun Türkiye\'de yapılması için tüm desteğimizi vereceğiz\" dedi.

Başkan Özbek ayrıca, tesislerin bulunduğu şehirlerin turizm merkezleri olduğunu vurgulayarak, \"Tesis en önemlisi, yeteri kadar tesis var. 9 tesiste yapılacak zannediyorum. Turnuvaya gelen insanlar 90 dakikayı seyredecek ama zamanının büyük bölümünü o şehirlerde geçirecekler. Dolayısıyla bunlar turnuva olmasa bile ziyaret edilesi şehirler. Bu da ayrı bir anlam katıyor. Hem futbol açısından hem de Türk turizmi açısından çok faydalı olacaktır\" ifadelerini kullandı.

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- Dursun Özbek\'in açıklamaları

Haber: Mustafa AKIN - Kamera: Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA)