T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Başkanı Özbek: "Florya'da değişen hiçbir şey yok"

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (GSYİAD) Levent'te bulunan merkezinde düzenlenen yeni yıl resepsiyonuna katıldı

20 Aralık 2017 00:44

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK - Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği\'nin (GSYİAD) Levent\'te bulunan merkezinde düzenlenen yeni yıl resepsiyonuna katıldı.
Resepsiyon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, resepsiyona gelmeden önce Florya Metin Oktay Tesisleri\'ni ziyaret ettiğini belirterek, \"Bildiğiniz üzere teknik direktör Igor Tudor\'la sözleşmemizi sona erdirdik. Bugün onunla da hem vedalaştım hem de emekleri için teşekkür ettim. Oyuncularla sohbet ettim. Onlara, hiçbir şeyden endişe duymamalarını söyledim. Bir seçim dönemine girdiğimizi ama Galatasaray\'da yönetimlerin devamlılığını anlattım. Futbolcularımız da memnun oldular. Profesyonellik böyle. Zaman zaman beraber çalışıyorsunuz, zaman zaman da ayrılıklar söz konusu. Ancak Florya\'da değişen hiçbir şey yok. Oyuncuların birbirine olan saygısı ve sevgisi inanılmaz şekilde devam ediyor. Orada olmaktan ben de keyif aldım\" dedi.
Igor Tudor\'un görevinden ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına geçen Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar ile sohbet ettiğini vurgulayan Dursun Özbek, \"Takımımız şu anda onun yönetiminde antrenmanda. Takımımızın başında bulunan Emrah\'a da bu kısa süre için başarılar diledim\" diye konuştu.
Özbek, yeni teknik adamın kim olacağı ve ne zaman belirleneceğini sorularına ise \"Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seneler\" demekle yetindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Açıklamalar
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olgucan KALKANSerhan TÜRKSercan SAPANATANDHA Galatasaray Kulübü Başkanı DursunGalatasaraylı YöneticiDerneği GSYİAD LeventResepsiyonFlorya Metin Oktay TesisleriIgor TudorBugünOyuncularlaOnlaraBirGalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24