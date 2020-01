Galatasaray Başkanı Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"

\"Bu bağlamda Galatasaray Müzesi\'ni tamamlayarak tüm Galatasaraylıların hizmetine açmak üzereyiz\"

İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp dergisinin Ocak sayısına yaptığı açıklamada, \"Çalışmalarımızın karşılığını 2018\'de göreceğiz\" dedi.

Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı;

Sevgili Galatasaraylılar,

Hayatımın her döneminde zor zamanlarda cesur kararlar vermenin gerekliliğine inandım. Bu bağlamda Galatasaray olarak önemli kararlar aldığımız bir ayı geride bıraktık. Yönetim kurulu olarak aldığımız üç önemli karar, Galatasaray\'ın geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Futbol takımımızın lige yaptığı iyi başlangıcın ardından yaşadığı kayıplar karşısında bir refleks göstermemiz gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Bu durum üzerine Sayın Igor Tudor ile yollarımızı ayrıma kararı verdik. Aynı zamanda yönetim kurulu olarak yeni bir yapılanma ihtiyacı olduğu gerçeği ile 20 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilmek üzere olağanüstü seçim genel kurulu kararı aldık. Seçim gününe kadar, Galatasaray için gerekli mali, idari ve sportif kararları almakla yükümlüyüz. Bu itibarla çok değerli bir Galatasaraylı olan sevgili hocamız Fatih Terim ile anlaşmaya vardık.

Bu kararları daha geç alsaydık olumlu yansımalarını belki hiç görmeyecek ya da daha geç görecektik, bu nedenle aldığımız kararları en kısa zamanda uygulamaya koyduk.

2017 yılında başlattığımız çalışmaların karşılığını 2018 yılı içinde hep birlikte göreceğiz. Emlak Konut ile Riva\'daki araziyi geliştirmek için imzaladığımız protokolün aşamaları devam ediyor. Özellikle buradan elde ettiğimiz gelirleri banka borçlarını kapatmak için kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Faiz sarmalından çıkacak bir Galatasaray, bir anlamda mali bağımsızlığını da ilan etmiş olacaktır.

Kasım ayında Ali Sami Yen Spor Kompleksi\'nin içinde 15 bin kişilik spor salonu yapımı konusunda ruhsatımızı almıştık. Salonumuz için inşaat başlangıç gününe yaklaşıyoruz. Kemerburgaz\'da yapılacak tesisler için de gerekli izinleri almış bulunuyoruz. Bu anlamda da değerlendirmelerin sonuna gelerek inşaat sürecini başlatacağız.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı açıldığından bu yana stadımızın içinde bir müze yapımı söz konusu olmuştu. Fakat bu düşünce bugüne kadar pratiğe dökülememişti. Bu bağlamda Galatasaray Müzesi\'ni tamamlayarak tüm Galatasaraylıların hizmetine açmak üzereyiz.

Görüldüğü üzere bizler gece gündüz demeden her dakikamızı \"Galatasaray\'ı nasıl daha iyi bir yere getiririz?\" düşüncesi ile geçiriyoruz. 2018 Mayıs ayına giden süreç, ektiğimiz meyvelerin tohumlarını toplamak adına, biz Galatasaraylıların her zamankinden daha fazla kenetlenmesi ve tek vücut hareket etmesi gerektiği bir dönem olacak. Şems-i Tebrizi\'nin \"Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını\" şeklinde çok güzel bir sözü vardır. En başında belirttiğim gibi Galatasaray için çok önemli kararlar almak zorundaydık. Biz de bu itibarla düzen bozulur, hayat alt üst olur diye korkmadık. Çünkü Galatasaray\'ın hiç olmadığı kadar ferasetli bir duruşa, cesur kararlara ve fedakarlıklara ihtiyacı var. Ve ben ve çalışma arkadaşlarım bu duruşun, kararların ve fedakarlıkların sahibi olacağız.

Yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde başta Galatasaraylılar olmak üzere tüm sporseverlerin yeni yılını kutluyor ve Galatasaray için başarılarla dolu, tüm insanlık için huzurlu bir yıl temenni ediyorum.

Yaşasın Galatasaray.\"