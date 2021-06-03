Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Yabancı sınırı kararının ertelenmesini istiyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yabancı sınırı kararının ertelenmesi talebini ilettiklerini söyledi.

Galatasaray'daki bir bireysel emeklilik firması ile yapılan sponsorluk anlaşmasına katılamayan başkan Mustafa Cengiz, TFF ile yapılan toplantıdan online olarak bağlantı yaptı.

Sponsorluk anlaşmasına önemli bir toplantı için katılamadığını kaydeden Cengiz, "TFF'de harcama limiti ve yabancı sınırıyla ilgili önemli görüşmeler var. TFF ile çok önemli bir toplantıda olduğumuz için lansmana katılamadım. TFF ile yaptığımız toplantıda yabancı oyuncu kuralının ertelenmesini istedik" dedi.

Harcama limitlerinin artırılmasını isteyen Mustafa Cengiz, "Bu yıl yine en çok harcama limiti bizde, 370 milyon ama bu brüt. Bizim futbolcu giderleri ve teknik giderler olmadan açıkta değiliz ama bunlar olunca tüm kulüpler açığa düşüyoruz. Bunun düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF ne karar almıştı?

TFF'nin aldığı karara göre Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda kadrosunda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek. 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcuya kadrosunda yer verebilecek Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu aynı anda sahaya sürebilecek.

TFF'nin aldığı bir diğer karara göre de profesyonel liglerde takım sayıları kademeli olarak düşürülecek. Buna göre Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.