Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taraftarlara seslendi

\"Tüm Galatasaraylılarla birlikte, daha çok çalışacağız\"

\"İnancımız, çabamız, çalışmamız Şampiyonlar Ligi\'nde gidebildiğimiz en son noktaya kadar ilerlemek için olacaktır\"

\'\'Yaşanılan süreç hiç kolay değil\'\'

İSTANBUL,(DHA)

Mustafa Cengiz, \"Şampiyonlar Ligi\'nde yer almak hiçbir zaman Galatasaray için yeterli olmamıştır. Tutkumuzu büyük bir süreklilikle ortaya koyarak en iyi sonucu almak zorundayız\" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün dergisinde açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılı kulübün 14\'üncü kez Şampiyonlar Ligi\'nde yer alacağına dikkat çeken Mustafa Cengiz, \"Değerli Galatasaraylılar, geçtiğimiz futbol sezonunda yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın, taraftarlarımızın ve camiamızın bir araya gelerek şampiyonluk hedefi doğrultusunda ilerlemeleri Galatasaraylıların \"bir\" olduğunda neleri başarabileceğine en büyük göstergesiydi. Galatasaray taraftarının bu uğurda gerekli reaksiyonu vereceğini biliyorduk. Yapmamız gereken tek şey bu reaksiyonu örgütleme gereğiydi. Bizler yönetim olarak bunu başardık. Şimdi bir kez daha önemli bir dönemecin eşiğindeyiz. Galatasaray, bu sezon futbol devlerinin arenasında 14. kez yer alacak. Bu, başlı başına büyük bir başarıdır fakat Şampiyonlar Ligi\'nde yer almak hiçbir zaman Galatasaray için yeterli olmamıştır. Tutkumuzu büyük bir süreklilikle ortaya koyarak en iyi sonucu almak zorundayız\" diye konuştu.

\"İNANCIMIZ, ÇABAMIZ, ÇALIŞMAMIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE GİDEBİLDİĞİMİZ EN SON NOKTAYA KADAR İLERLEMEK İÇİN OLACAKTIR\"

Yönetim ve teknik heyetin Şampiyonlar Ligi doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Cengiz, \"Şunu net olarak vurgulamak isterim. Kaderimizi belirleyecek olan şans değil, seçimlerimizdir. İşler yolunda gitmediğinde \"şansımız yoktu\" deyimi, sorumluluktan kurtulmaktan başka bir noktaya işaret etmez. İyi gittiğinde de başarıyı şansa ya da tesadüflere atfetmek harcanan çabanın inkarından başka bir şey değildir. Bu nedenle biz Galatasaraylıların doğru seçimlerle ve büyük bir tutkuyla devler arenasında mücadele etmesi gereklidir. Yönetim ve teknik heyet olarak tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmaktayız. İnancımız, çabamız, çalışmamız Şampiyonlar Ligi\'nde gidebildiğimiz en son noktaya kadar ilerlemek için olacaktır. Galatasaray kalitesini, konjektürel başarılara değil, yıllar için ortaya koyduğu alışkanlık haline getirdiği zaferlerle kanıtlamıştır. Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde her sezon başarılı bir iz bırakması gereklilik, bizlerin en büyük hedefi, camia olarak da arkasında kenetlenmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesidir. Unutmayalım, \"Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir\" şeklinde konuştu.

\'\'YAŞANILAN SÜREÇ HİÇ KOLAY DEĞİL\'\'

İçinde bulunulan sürecin hiç de kolay olmadığını belirten Cengiz, \'\'Yaşanan UEFA süreci kamuoyu tarafından da yakinen takip edildi. Bu süreçte şeffaflık ilkemiz gereği tüm aşamalar sırasında taraftarımıza ve kamuoyuna gerekli açıklamaları yaptık. Yaşanan sürecin hiç de kolay olmadığı gerçeğini vurgulamam gerekiyor. Kulübümüz, FFP sürecinde UEFA\'nın beklentisini geçtiğimiz yıllarda karşılayamamış olması nedeniyle gelecek ile ilgili olarak zor bir sınava tabi tutuldu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu sınavı aşabilmemizin iki nedeni vardı. Birincisi Galatasaray\'ın adı, ikincisi ise yönetim kurulumuzdaki ve profesyonel kadrodaki arkadaşlarımızın derslerine ziyadesiyle iyi çalışmasıydı. Önümüzdeki sezon sadece futbolda değil, diğer branşlarda da iddiamızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Galatasaray\'ın hedefleri hususunda tereddütte düşmeden mücadelemizi en üst seviyede vermek için ekonomik gerçekler ışığında çalışmalarımızı yapmaktayız. İstikbalde finansal olarak güçlü bir Galatasaray oluşturmanın birinci kuralı yeni gelirler yaratmak ikinci kural ise yarattığımız gelirden fazlasını harcamamak olacaktır. Özellikle basketbolda ve voleybolda bir takım yanıltıcı haberlerin aksine iddiamızı ortaya koymak adına gelecek senelerimizi de teminat altına alacak derinlikli ve genç kadrolar, aşama aşama bizleri ait olduğumuz yere ulaştıracaktır\" ifadelerini kullandı.

\"TÜM GALATASARAYLILARLA BİRLİKTE, DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ\"

Yeni zaferler için yola çıktıklarını belirten Cengiz, \"Değerli Galatasaraylılar verdiğimiz mücadele belli. Kurucumuzun gelişigüzel söylemediği, şiarımızı ortaya koyduğu, var olma nedenimizi belirlediği sözler belli. İçimizde büyüttüğümüz bu sevgiyi başkalarının saygısına döndürürken ortaya koyduğunuz çaba ve inanç belli. Yeni zaferler için yola çıkarken, o mutlu sonlara yürürken galibiyetler kadar, galibiyetleri elde edişimize verdiğimiz değer belli. Hepimizin dilinde olan bir sözdür: \"Futbol fena halde hayata benzer.\" Hayatımızda olduğu gibi, \"Biz bulunduğumuz noktaya kendi doğrularımızla geldik ve başkalarına yanlış geldiği için doğrularımızdan vazgeçecek değiliz.\" O yüzden bir kez daha ilan ediyorum: Tüm Galatasaraylılarla birlikte, daha çok çalışacağız ve tarihin bize öğrettiği gibi yine başaracağız ve yine kazanacağız. Çünkü biz Galatasaray\'ız\'\' diye konuştu.

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