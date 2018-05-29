Galatasaray Başkanı Cengiz: "Transferde bir strateji çiziyoruz"

\"UEFA ile görüşmelerde ana konular neredeyse bitti\"

\"UEFA tarafından Beşiktaş ve Fenerbahçe\'ye ne tür kısıtlamalar yapıldıysa, bize de hemen hemen aynısı uygulanacak\"

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı\'nda gerçekleştirilen mazbata töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Camia olarak hep başarıya endeksli olduklarını ifade eden Cengiz, \"Taraftarımızın ve camiamızın talebi olan başarılı yönetimi gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Özellikle mali açıdan, yılladır üzerimizde kambur olan bu yükü halledeceğimize inanıyoruz\" diye konuştu.

Mali yönden kulübü ayağa kaldırma çalışmalarının, UEFA ile sürdürdükleri görüşmelerde de ön planda olduğuna vurgu yapan Cengiz, \"UEFA ile görüşmelerde ana konular neredeyse bitti. Prensip anlaşmaları bitti. Detaylardayız ve anlaşmayı sonuçlandırmak üzereyiz. UEFA yetkilileriyle hemen hemen her gün görüşüyoruz. Bazı bilgileri güncelliyoruz. UEFA, Türk futboluna eşit davranıyor. UEFA tarafından Beşiktaş ve Fenerbahçe\'ye ne tür kısıtlamalar yapıldıysa, bize de hemen hemen aynısı uygulanacak. İmzalar atıldığında, detaylarını anlatacağımdan emin olabilirsiniz\" dedi.

Şampiyonlar Ligi\'nin önemli bir gelir kapısı olduğunu dile getiren Mustafa Cengiz, \"Gruplara kalıp, galibiyet bile alamazsanız 35 milyon avro gelir elde ediliyor. Bu da 200 milyon lirayı aşan bir rakam. Eğer Beşiktaş gibi gruplardan çıkılabilirse, onların başarısını da kutluyorum, 50 milyon avroya yakın gelir hedefliyoruz. Hedefimiz, Real Madrid\'in, Barcelona\'nın, Bayern Münih\'in yerini almak. İnşallah biz de o finalleri görür ve kazanırız. Bu bizim en büyük rüyamız. İnşallah bir gün gerçekleşir\" diye konuştu.

ESPRİLİ DİYALOG

Başkan Cengiz, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili yöneltilen soru üzerine, teknik direktör Fatih Terim ile dün bir araya geldiklerini aktararak, şöyle konuştu:

\"Sevgili Fatih Terim hocamla dün 2 saat konuştuk. Transferde bir strateji çiziyoruz. Bazı sınırlamalar var ve onun içinde hareket ediyoruz. Şunu aktarayım; her teknik direktör böyle söylemez. Hocamız camiaya benim üzerimden bir mesaj yolladı. Göreve ilk geldiğimde, \'Sayın başkanım, isterseniz mümkün olan en çok transferi yaparsınız, isterseniz hiç transfer yapmazsınız. Bizim için fark etmez. Elimizden gelen çabayı gösterir, şampiyonluk hedefine ulaşırız.\' demişti. Dün de aynı şeyleri söyledi. \'Dünyanın en rahat teknik adamı benim.\' dedi ve çok

şaşırdım. \'Yedek kulübeme bakıyorum, 2-3 kişi var. Fazla zorlanmıyorum.\' ifadesini kullandı. Ezayı, cefayı sırtına alıp, gıkını çıkarmadan yürüyecek bir insan. Karakterimize çok uygun biri. Biz elimizden geleni tüm açıklıkla yapacağız. Hocamın verdiği mesaj, bize de büyük güç. Zaten bir tek Fatih Terim, aşağı inmekte olan takımı alıp şampiyon yapabilirdi.\"

Galatasaray Sportif AŞ\'ye en değerli insanları almak için çalıştıklarını dile getiren Cengiz, bu şirketlerini 2 yıl sonunda kara geçirmeyi amaçladıklarını söylerken, \"Vaatlerimizi tutamazsak da gereğini yaparız. Biz bu koltuklara yapışmış insanlar değiliz\" dedi.

Bu arada, Galatasaray Adası\'nın sosyal tesis olarak tekrar kullanıma sunulması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Mustafa Cengiz, taraftarlara da çağrıda bulunarak, \"Şimdi de \'Grey Weekend\' yapacağız. Taraftarımıza açık ve net mesajım var. Tüm desteği verin ve lütfen mağazalara koşun, stokları eritin. Yaklaşık 20 milyon liralık stok sizi bekliyor. Sadece mayıs ayı satışları 13 milyon lirayı aşmış durumda. Karlılık 1,5 milyon lirayı aşmış durumda. Yine kombine ve loca satışlarını açıklayacağız. Lütfen localara ve kombinelere bu 1 ay içinde hücum edin, tüketin. Taraftarı olmayan bir Galatasaray, yok hükmündedir. Desteklerinizi bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

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