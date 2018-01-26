Galatasaray Başkanı Cengiz: "Sorunları aşmaya ve şampiyonluğa odaklandık"

\"Müthiş bir olay. Sosyal medya tarihinde böyle bir olay bilmiyorum ve hatırlamıyorum\"

\"Ödemelerde 4 ay geriden geliyoruz. Galatasaray\'ın devasa gücü bunu aşacaktır\"

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz\'in \"Destek lafla olmaz, eylem sözle olmaz\" çağrısının ardından taraftarlarca başlatılan \"Yellow Friday\" kampanyası kapsamında Türkiye\'nin dört bir yanından sarı-kırmızı renklere gönül verenler GSStore\'lara büyük ilgi gösterdi.

Mustafa Cengiz de kampanyaya Aslantepe GSStore\'da destek verdi. Mustafa Cengiz, Aslantepe GSStore\'da ürünleri incelerken sarı-kırmızı taraftarların fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı. Mustafa Cengiz ayrıca GSStore\'dan 5 bin TL tutarında alışveriş yaparken, aldığı ürünlerin Çocuk Esirgeme Kurumu\'na bağışlanacağını belirtti. Cengiz ayrıca, özel kart çıkartılacağının müjdesini verirken o döneme kadar taraftarlardan Galatasaray Bonus Kart kullanmalarını rica etti.

Alış veriş sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, şöyle konuştu;

\"Müthiş bir olay... Hangi kelimelerle başlayacağımı inanın ki bilmiyorum. Çok samimi olarak söylüyorum. Ben ilk start talebinde bulunduğumda, \'Store\'dan ürün alın\' dediğimde böyle bir yankı bulacağını düşünmüyordum. İnanın ki taraftarın, üyelerin gücünü genel kurulda gördük ama sosyal camialar tarihinde böyle bir kayıt, böyle bir olay bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bana gelen bilgi sadece Türkiye\'de değil dünyada TrendTopic listesinde 3. olduğunu öğrendim. Bu Türkiye tarihi için de önemli. Nasıl ki Galatasaray üyeleri tarihi refleks verdiyse, taraftar da bu tarihi refleksi verdi, bu da bana nasip oldu. Çok özel bir nedenden veya beni tanıdıklarından değil, Galatasaray taraftarının hislerine tercüman oldum. Onların bir ifadesi oldum. Ben Galatasaray taraftarının mesajcısı oldum. Bu bağlamda taraftardan bunun devamını istiyorum. Bunu bulan, yaratan taraftarımız. İlk kıvılcımı yakana buradan çok teşekkür ediyorum. Karanlığa bir ışık tut, bütün evreni aydınlatsın. Taraftarımız bunu yaptı ve tüm taraftarlarca yankı buldu. Çok duyguluyum hem bana nasip olduğu için hem de sadece Türkiye\'ye değil bütün dünyaya örnek olduğu için. Bu bir örnek oldu, olmaya da devam edecek. Buna da inanıyorum.\"

\"Yaklaşık 300 bin adet stok var. 300 bin de yedekte bekleyen var. Benim taraftardan ricam Sarı Cuma\'yı Sarı Pazartesi, Sarı Salı olarak devam ettirsinler... 300 bin stok da sevk noktalarına doğru yola çıkmış durumda. Pazar günü, Pazartesi günü umarım ulaşır. GSStore etiketi taşıyan bütün ürünleri alsınlar. Çünkü; biz kısıtlı olanaklardayız. Ben enkaz edebiyatını sevmem. Biz enkaz edebiyatı yapmaya da gelmedik. Biz enkaz var ise kaldırmaya geldik. Asla Galatasaray\'ın önünü temliklerle, rehinlerle, borçlanmalarla ve hacizlerle kapatmaya gelmedik. Taraftarın refleksi de bu.

Biz futbolcu satmaya gelmedik. Biz buraya şampiyon olmaya geldik. Hocamıza da her türlü destek vereceğiz. Hocamız ne diyorsa o olacaktır. Dedikoduları soracaksınız; ben o dedikoduların tamamına hakimim; kimin hangi kasıtla neyi yaptığını tek tek biliyorum. Allah yollarını açık etsin, ıslah etsin diyorum. Ben özelikle taraftarımızdan hocamızın ve benim ağzımızdan çıkmayan Galatasaray sitesinde beyan edilmeyen hiçbir şeye inanmamalarını rica ediyorum. Okuyorum, gülüyorum. Sizin aracılığınızla ileteyim; benim hiçbir sosyal medya hesabım yok. Yapan kardeşlerimi görüyorum. Onlar bir suç işlemiyor ama suç işler duruma gelmesin, onları kapatsınlar. Seçim çalışması sırasında da ne benim ne arkadaşlarımın ücretli ücretsiz troll hesabı olmadı.

Ben biliyorsunuz ki ne rakipleri, ne önceki başkanları eleştirmeyi sevmiyorum. Fakat net olarak söyleyebilirim ki ödemelerde 4 ay geriden geliyoruz. Fakat Galatasaray\'ın devasa gücü bu devasa taraftarıyla bunu aşacaktır, buna inanın...

Galatasaray\'ın mevcut üyelik statüsünde benim verdiğim bir dilekçe ile geçen ay 120 üye daha oldu. Yeni üyelik sayısı 270\'ten 400\'lere dayandı. Eski yönetimden bir teşekkür almak isterdim. Galatasaray\'a sadık olan, sadakatle bağlanan, onun için alışveriş yapan, harcama yapan, kombine alan, deplasmana gidene bir oran verilsin. Beni aramasın. Yönetim kurulu üyemi torpil için aramasın. Çok değeli insanlar var. Kim ki Galatasaray\'a hizmet ediyor; önceliği alsın. Benim akrabam, tanıdığım, devrem, sınıf arkadaşım değil, Galatasaray\'a kim bağlıysa sıra numarası alsın, o sıra numarası öncelikli olsun. En sadık olan üste çıksın. Parametre olarak alınsın. Yüzde yüz değil. Katkı payı olarak bulunsun ve kimseye haksızlık edilmesin. Loca da aynı şekilde. Arkadaşlar komisyon şeklinde oturup toplanacaklar; parametre şeklinde sınırlama getirilecek. Mevcut üyelik yapısı içinde... Ancak biz şu anda enerjimizi tüzük değişimine veremeyiz. 3 ayımız var. 90 günümüz var. Biz Galatasaray\'ı mali ve idari sorunlarını aşmaya ve sportifte de şampiyonluğa odaklandık. O bölümde inşallah 3 sene de daha devam edeceğiz. Kararlıyız; taraftarın isteği, genel kurulun tezahürü doğrultusunda 3 ay için değil, 3 yıl için geldiğimizi buradan beyan ediyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- GS Store\'dan görüntüler

- Mustafa Cengiz\'in alış veriş yapması

- Taraftarların Başkan Cengiz\'le fotoğraf çektirmesi

- Mustafa Cengiz\'in açıklamaları

- Genel detaylar

FOTOĞRAFLI