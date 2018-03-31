Galatasaray Başkanı Cengiz: "Adnan Polat'ın da aramıza katılmasını istiyorum"

\"Bu kırgınlığın gitmesini istiyorum\"

\"Benim amacım gelir gider dengesini sağlamak. Lafla peynir gemisi ilerlemez\"

\"2 ayda 291 milyon TL nakit giriş yaptık\"

\"UEFA, Galatasaray\'ın büyüklüğünün bilincinde\"

\"Sanırım UEFA, futbolla yatıp, kalkan Galatasaray\'ı cezalandırmayacaktır\"

Mali Genel Kurula 1181 kulüp üyesinin katıldığı açıklandı

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Olağan Mali Genel Kurul\'da önemli açıklamalarda bulundu.

Cengiz ilk olarak şunları söyledi;

\"Önemli bir mali genel kurulu içindeyiz. Dernekler tarihinde görülmemiş durumdayım. Faaliyeti ve denetlemeyi yapan eski, bunu sunan yeni yönetim. Bize eski yönetimden denetleme raporu gelmedi. Rapor gelmediği için onlar da hazırlayamadı. Eski yönetimin raporunu yayınladık. Bizim hiçbir endişemiz yok. İki rapor olduğu için kendi aramızda tartışmalar çıkabilir. Benim başkan olarak ricam Galatasaray asaletine yakışır şekilde hitaplarda bulunmazı rica ediyorum. Galatasaray farklı olduğunu tüm kulvarlarda olduğunu genel kurulda da kanıtlamalı.\"

\"2 AYDA 291 MİLYON TL NAKİT GİRİŞ YAPTIK\"

24 Ocak\'tan itibaren 2 ayda 291 milyon TL nakit giriş yaptıklarını dile getiren Başkan Cengiz, \"Sermaye artışı başvurusundan, kasım ayında eski yönetimden doğru başvuru yapılmıştı. Onlara teşekkür ederim. Reddedilen başvuruyu canlandırdık. Tamamlamak bize nasip oldu. 146.2 milyon TL nakit girişi oldu\" dedi.

\"BİZ, ALİ SAMİ YEN\'DEN BU YANA GELEN BİR DİZİ FİLMİN AŞAMASIYIZ\"

Cengiz, futbolcu satışlarından 72 milyon TL elde ettiklerini vurgulayarak, \"Büyük bir bölümünü Ndiaye\'den aldık. İyi bir fiyata sattık. Yayın haklarından 20 milyon TL aldık. VIP, loca satışlarından 9.11 milyon TL tutarında nakit akışı oldu. Maça gelmeyen, bilet almayan loca almaya başladı. Bizler taraftarın ve sizlerin sesi olduk. Ben bundan gurur duyuyorum. Müthiş bir kalkış oldu. UEFA\'ya da bunun sunumunu yaptık. Biz Ali Sami Yen\'den bu yana gelen bir dizi filmin aşamasıyız\" şeklinde konuştu.

\"TRANSFER YASAĞI FUTBOLDA VARDI\"

287 milyon TL nakit çıkışının yapıldığını sözlerine ekleyen Mustafa Cengiz, \"35 milyon TL vergi ve SGK\'ya ödedik. Transfer yasağı futbolda vardı. 19 milyon TL vergi ve sigorta borcumuz vardı. Transfer yasağına engel olan vergi borcunu ödedik. Futbolculara 95 milyon TL maaş ödemesi yaptık. 30\'a aşkın futbolcuya ödeme yaptık. 50 milyon TL\'ye yakın bonservis ve kira ödemesi yaptık. Kredi ödemesi de yaptık. Yeni kredi de aldık. 263 milyon Dolar kredi borcu 245 milyon Dolara indi. 996 milyon TL finans borcumuz 980 milyon TL oldu. Ertelenmiş 34 milyon TL faktöring kredisi ödenmiştir. Bunların toplamı 67 milyon TL. Keşke faktöring alınmasaydı. Allah faktöring firmalarına eline düşürmesin. İnşallah hepsini temizleyeceğiz. 35 milyon TL kredi ödemesi yaptık. 4 banka ile çalışıyoruz. Şahsi kefalet verdik. 17 milyon TL aldık. Bunu sermaye artışından sonra geri ödedik\" diye konuştu.

\"2018 YILINDA 22.5 MİLYON SATIŞ YAPTIK\"

Başkan Cengiz, stadyumun doluluk oranının 2 ayda müthiş bir rakama yükseldiğini belirtti.

Yellow Friday etkinliğinin dünyada benzeri olmadığını vurgulayan Başkan Mustafa Cengiz, \"Stokları eritin dedik. Stoklar 23 milyon TL\'ye yakın. Kayserispor maçından sonra start verdik. Taraftar da müthiş bir aksiyon yaptı. Yüzde 72 artış oranı sağladılar. 2018 yılında 22.5 milyon satış yaptık. Ürün alan taraftar sayısı da 143 binden, 227 bine çıktı. Perakende satış tutarı 2 günde 6 milyon TL oldu. Ortalaması yüzde 65\'lik artış ortalaması var\" değerlendirmesinde bulundu.

\"BÖYLE BİR TARAFTAR DÜNYADA YOK\"

Taraftara açık antrenmanın teknik direktör Fatih Terim\'in fikri olduğunu söyleyen Başkan Cengiz, \"Toplam 30 bine yakın taraftar. Saatlerce takımlarını desteklediler. Böyle bir taraftar dünyada yok. Bunu para vererek, bedava otobüs tutarak yapamazsınız\" ifadelerini kullandı.

Bu arada Cengiz, Galatasaray\'ı doğrudan ilgilendiren konular hakkında 6 bakanlık ve 6 belediye reisini gezdiklerini söyledi.

\"BENİM AMACIM GELİR GİDER DENGESİNİ SAĞLAMAK. LAFLA PEYNİR GEMİSİ İLERLEMEZ\"

Sarı-kırmızılı başkan, projeleri arasında Galatasaray\'a yeni mülkler kazandırmak olduğunu belirterek, \"Riva elimizden çıktı. İnşallah iyi hale gelir. Oradan mülk ve para kazanacağız. Bizim yeni mülkler edinmemiz gerek. Eski başkanların emanetini üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Benim amacım gelir gider dengesini sağlamak. Lafla peynir gemisi ilerlemez. Sponsor konusunda ciddi çalışmalarımız var. Kapalı spor salonunu bitireceğiz. Doğru adamı doğru yere koymak istiyoruz. Galatasaray\'da sistem oluşturmak istiyoruz. Satın almaktan, futbolcu alamaya kadar her şeyi sisteme bağlayacağız. Amerikan sistemi gibi olacak. Asla rastgele alım ve satım olmayacak. Mevcut projeleri daha iyi hale getireceğiz. Tek tek hunları size anlatacağım\" dedi.

\"BU KIRGINLIĞIN GİTMESİNİ İSTİYORUM. ADNAN BAŞKANIMIZIN DA ARAMIZA KATILMASINI İSTİYORUM\"

Mustafa Cengiz, eski başkan Adnan Polat ile genel kurulda yaşadıkları olayla ilgili konuştuğunu ifade ederek, \"Konu Yargıtay\'a taşındı. Oy birliği ile o yargı ibrasını iptal etti. Bu konuda oylama yapamayız. Hukuken olmaz. Bu küslük son bulmalı. Adnan Polat ve yönetiminde bulunan değerli insanlar. Eski başkanlar gibi onlar da hizmet yaptı. Bu kırgınlığın gitmesini istiyorum. Adnan başkanımızın da aramıza katılmasını istiyorum. Biz bir araya geldikçe büyürüz\" şeklinde konuştu.

\"SANIRIM UEFA, FUTBOLLA YATIP, KALKAN GALATASARAY\'I CEZALANDIRMAYACAKTIR\"

UEFA ile yapılan görüşmelerle ilgili de konuşan Cengiz, \"UEFA ile iki defa buluştuk. Çok ciddi sunum yaptık. UEFA Türkiye\'yi ve Galatasaray\'ı kazanmak istiyor. UEFA, Galatasaray\'ın büyüklüğünün bilincinde. Galatasaraysız organizasyon istemiyorlar. Sanırım UEFA, futbolla yatıp, kalkan Galatasaray\'ı cezalandırmayacaktır. Biz onlara vaatte bulunduk. 72 sayfalık sunum yaptık. Normal ve kötü senaryoları da verdik. Burada beyan ve taaddüt ediyorum. Biz yönetim olarak UEFA\'ya verdiğimiz sözlerin tümünü yerin getireceğiz. Ana ilkemiz samimiyet, şeffaflık ve doğru konuşma olarak\" dedi.

KATILIM SAYISI AÇIKLANDI

Öte yandan Galatasaray Mali Genel Kurulu\'na 1181 kulüp üyesinin katıldığı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mustafa Cengiz\'in açıklamaları

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31.03.2018 - Haber Kodu : 180331028

31.03.2018 - Haber Kodu : 180331029

31.03.2018 - Haber Kodu : 180331031

31.03.2018 - Haber Kodu : 180331033