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Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Yüksek İstişare Kurulu'nu topluyor

26 Eylül 2021 11:52

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eski başkanlar, ikinci başkanlar ile eski ve yeni divan başkanlarından oluşan Yüksek İstişare Kurulu'nu topluyor.

Başkan Elmas, katılımcılara bir davet mektubu göndererek 13 Ekim’de Yüksek İstişare Kurulu’nun toplanacağını bildirdi. Bu toplantı Mustafa Cengiz döneminde pandemi gerekçe gösterilip gerçekleşmeyen iki mali kongrenin yapılacağı 16-17 Ekim tarihlerinden önce olacak. Böylece hem bu konuyla ilgili fikir alışverişi yapılacak hem de Başkan Burak Elmas genel kuruldan almak istediği yetkililerle ilgili bilgilendirme yapacak. Sarı-kırmızılı kulüpte transfer döneminde ödenen yüksek bonservisler ve yapılan KAP bildirimlerinde bonuslar içeren detaylara yer verilmemesi üyelerin tepkisini çekiyor. Özellikle eski başkan ve yöneticilerin bu konuda artan eleştirileri gündeme Elmas ve ekibine “şeffaflık” uyarısı yapacağı belirtiliyor.

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