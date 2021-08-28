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Spor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Yeni kirli planların duyumları gelmeye devam ediyor

"Gerçekleri anlatmaya doğruları korkusuz savunmaya tüm camia olarak devam edeceğiz"

28 Ağustos 2021 17:32

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaptığı paylaşımda "Yeni kirli planların duyumları gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarıyla ilgili verdiği mesajlara sosyal medyadan bir yenisini ekledi.

Burak Elmas, "Doğruların ve sporda adil kararların uğrunda verdiğimiz mücadelemizde medya ve başka vesilelerle Galatasaray'ı yıldırmak üzere hamleler yapılıyor" diye yazdı.

"Yeni kirli planların duyumları gelmeye devam ediyor" diyen Elmas, "Gerçekleri anlatmaya doğruları korkusuz savunmaya tüm camia olarak devam edeceğiz" sözleriyle paylaşımına son verdi.

İşte Burak Elmas'ın paylaşımı:

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TIKLAYIN - Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan PFDK'ya: Size savunma yapmayı zül addederim

 

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