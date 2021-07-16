Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Kurzawa ve Gedson Fernandes açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündem transfer. Başkan Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün gündemdeki Layvin Kurzawa ve Gedson Fernandes'le ilgili hakkında konuştu.

Yaz transfer döneminde bonservisleri elinde olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile Ankara Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayan Galatasaray, beş transfer daha yapmayı planlıyor.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, birçok oyuncuyla anlaşma aşamasına geldiklerini söyledi.

"Kurzawa istediğimiz bir oyuncu"

Başkan Elmas, ''Layvin Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle temas halindeyiz'' dedi.

Gedson Fernandes'in transferindeki gecikmeyi Benfica kulübündeki değişime bağlayan Başkan Elmas, ''Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor'' şeklinde konuştu.

Galatasaray ilk etapta sol bek, sağ bek, orta saha, hücuma dönük kanat oyuncusu ve bir de forvet almayı planlıyor. Takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısı artabilir.