Burak Elmas’tan Fatih Terim, Arda Turan ve Gedson Fernandes açıklaması

Canlı yayında önemli açıklamalar yapan Başkan Burak Elmas, sarı kırmızılı takımın son durumuna ilişkin önemli ifadeler kullandı. Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde Barcelona ile eşleşmesinden Gedson Fernandes transferine kadar açıklamalar yapan Elmas, takım kaptanı Arda Turan’ın Fatih Terim’le beraber çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmasını eleştirdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Haber Global ekranlarında Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu. Sözlerine Rusya - Ukrayna kriziyle başlayan ve savaşın çok kötü bir şey olduğunu vurgulayan Başkan Elmas, ''Olayın başladığı gün, UEFA'daydım ve orada da bir kaos vardı. Zor kararlar almak zorunda insanlar. Savaşın her türlüsüne karşı çıkmak gerekiyor. Savaşın her türlüsüne karşı çıkmak lazım. Galatasaray'ın DNA'sında da sorunları konuşarak aşmak vardır.'' dedi.

Göztepe ve Çaykur Rizespor maçında aksi sonuç çıksa da Torrent ile yola devam edeceklerinin altını çizen Burak Elmas, ''Galibiyetler almasaydık da Torrent'le ayrılık olmazdı.'' diye konuştu.

Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fatih hocamızı davet etmeye gerek yok"

"Fatih Terim'i İstanbul'daki Barça maçına davet edecek misiniz?" sorusuna, "Fatih hocamızı davet etmeye gerek yok zaten kendisinin locası var. Aynı zamanda Divan Kurulu üyesi. Gelmek isterse zaten gelebilir. İhtiyaç olursa tabii ki davet ederim. Her üyemizin başımızın üstünde yeri var.''

"Galatasaray'ı içinde olduğu zor durumdan çıkarmak için geldik"

"Biz zor ve güç geçecek bir süreç olduğunu biliyorduk, beklediğimizden de zor geçiyor ama Galatasaray'ı içinde olduğu zor durumdan çıkarmak için geldik. İnşallah tüm Türk kulüplerinin zor günler yaşadığı süreçten ilk çıkan kulübün Galatasaray olmasını arzu ediyoruz."

"Her maça kazanmak ve tur atlamak için çıkarız"

''Galatasaray'ın Avrupa'da tur atlama şansı daima %51'dir. Her maça kazanmak ve tur atlamak için çıkarız. Türk futbolunun içinde bulunduğu durumda, bu başarıların maç bazlı değil, sürekli olmasını arzu ediyoruz. Türk spor tarihinin en büyük başarısını Galatasaray elde etti. 20 küsür senedir tekrar edilmemiş ve yanına yaklaşılamamış bir başarıdır bu. Finallerde kupaların alındığı yılların gelmesine ihtiyacımız var. FFP'nin başındaki arkadaşlarla görüştüm. Türk futbolu alışkanlıklarından vazgeçmezse Avrupa'da yer alamama riskiyle karşı karşıya. Kulüplerimiz gelir yaratamayacak durumda. Bir devrim yapmak lazım. Türkiye bu devrimi yapmazsa Avrupa'ya katılmak bile hayal olmak üzere.''

''Bu bir gençleştirme projesi değil. Amacımız Galatasaray'ın kişilerden bağımsız, uzun süre sürdürülebilecek ve Avrupa'nın sayılı futbol projelerinden biri haline gelmesi.''

"Campos, birçok takımın peşinden koştuğu bir isimdi"

''Bu bir gençleştirme projesi değil. Amacımız Galatasaray'ın kişilerden bağımsız, uzun süre sürdürülebilecek ve Avrupa'nın sayılı futbol projelerinden biri haline gelmesi. Luis Campos, birçok takımın peşinden koştuğu bir isimdi. Direkt benimle beraber çalışıyor. Campos için inandığı bir projenin olması maddiyattan daha önemliydi. Oturduk, görüştük. Başarı formülünü biliyor, isteklerimizle onun stratejileri uyuyor. Ücreti bizim bütçemizde ödenebilir bir meblağ.''

Takımı kim kurdu?

"Galatasaray Spor Kulübü'nün takımıdır. Başkan olarak hiçbir sorumluluktan kaçmadım. Hatadan, sorumluluktan kaçmam. Bugün, takımı kimin kurduğunun önemi yok. Oyuncu izleme departmanımız var, onlar teknik direktörümüzün arzusu doğrultusunda liste yapıyorlar, biz de görüşme yapıyoruz. Tüm başarısızlığı ben alıyorum. Kişilere bağlı değil, hepimizin takıma sahip çıkması lazım. Galatasaray forması giyen her futbolcu bizim değerimizdir."

Gedson açıklaması

“Önceliklerimizi tercih ettik. Gedson da piyasada Galatasaray’a gelmesi mümkün olan oyunculardandı. O şartlara göre transfer olmazdı. Önümüzdeki sene de yabancı sınırı var. 3 yabancı transferi yaptık. Bazı yabancılarla yolları ayırdık. Gedson transferini yapabilirdik, teklif de vardı elimizde. O dönemki mali şartlar doğrultusunda yapmamayı tercih ettik. Pişman değiliz zaten daha erken. Potansiyel yıldız adaylarını Campos, Sensibile ve ekibiyle izlemeye başladık. Gedson’un hata olup olmadığını gelecek sene göreceğiz. Ülkemiz bu tür konularda biraz erken karar veriyor.”

"Arda Turan o fotoğrafı koymamalıydı"

"Arda'nın Fatih hocayla birlikte olmasıyla ilgili hiçbir rahatsızlık duymadım. Ama kaptan olarak, içinden geçilen bu hassas dönemde, mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde, kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum. Fatih hocayla kişisel ilişkisi var, istediği zaman görüşebilir. Bununla ilgili bir düşüncem yok ama bence o resmi paylaşarak hata yaptı. Galatasaray kaptanı olarak, daha sorumlu davranmasını beklerdim."

"Guardiola 'Futbolda sorun varsa Torrent çözer' dedi"

“Torrent benim çok fazla detaylı görüşerek karar verdiğim hoca. Hem Torrent’e hem de yardımcılarının bilgisine çok güveniyorum. Sonuna kadar arkalarındayım. Uzun yıllar beraber çalıştığı Guardiola ile görüştüm. Pep, ‘Futbolda bir çözüm varsa Torrent oradadır’ dedi. Galatasaray’a yakışan bir teknik direktör. Yardımcıları da öyle. Takımın fiziksel performansının nasıl değiştiğini görüyoruz. Taktik ve fizik değişimini görebiliyoruz. Yakında sahada da bunu göreceğiz. Taraftarımızın takımına, oyunculara ve mevcut hocalarına son dakikaya kadar sahip çıkmalarını rica ediyorum. Bizi istemiyor olabilirler ama sahada terini akıtan oyunculara, onları hazırlayan teknik ekibe büyük destek vermeliler. Galatasaray’da çok uzun zaman başarı elde edilemeyen dönemlerde taraftar olan bir başkan olarak söylüyorum bunları. Toparlıyorlar, çok fazla emek sarf ediyorlar.”