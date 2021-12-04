Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Mevcut federasyon, kulüplere rağmen görevine devam etmekte kararlı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK atamaları ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Kurulu kararları ile ilgili basın toplantısında konuştu. TFF'nin kulüplere rağmen görevde olduğunu belirten Elmas, "Türk futbolundaki en önemli problem, liyakatsiz insanların kulüplere rağmen karar aldığı sistemdir" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, kulübün Yönetim Kurulu değerlendirme ve kararlarını, kamuoyu ile paylaştı. Elmas, hakem hataları nedeniyle Milli Takım'a oyuncu göndermeme kararını konuşmadıklarını söyledi. Elmas ayrıca TFF'yi istifaya davet etmeyeceklerini bu durumun bir mecburiyet olduğunu ifade etti.

Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Göreve geldiğiniz günden itibaren basının önünde fazla olmamaya, maçlar sonra demeç vermemeye özen göstererek ve daha da öncesi Galatasaray'ın gerçek yıldızlarının antrenörleri ve sporcuları olduğu düşüncesiyle hareket ettik.

Sizin önünüze çıkmak beni mutlu etmiyor, mümkün olmadıkça çıkmak istemiyorum .Fakat içinden geçtiğimiz süreçte birtakım hassas konularda sizlerin karşısına çıkmak zaruri hale geldi. Bugün oturduğum ve arkadaşlarımın oturduğu koltuk, sadece bir koltuktan ibaret değildir. Ali Sami Yen ve arkadaşlarının yola çıkarken koyduğu vizyonun gereği olarak bütün bu değerler ve idealleri savunmamız gereken bir koltuktur. Ali Sami Yen ve arkadaşları, belli idealler çerçevesinde sistem ne kadar karşılarında olursa olsun, okulda, dışarıda futbol oynamaları yasak olmasına rağmen; sadece futbol değil, Türkiye'yi birçok sporda temsil etmek ve başarılar kazanmak ideallerinden asla vazgeçmemiş olmalarıdır. Bugün basın toplantısında, bağırmak çağırmak masaya yumruğunu vurmak gibi beklentiler var. Ama bunların etkileri çok kısa. Bugün böyle bir beklentiniz varsa bunu görmeyeceksiniz. Biz seçime girerken hiçbir zaman kısa vadeli bir başarı ve mutluluk sözü vermedik. Galatasaray'ın içinde bulunduğu zorlu durumdan çıkarmak ve sürdürülebilir bir gelecek vadederek geldik.

Oturduğumuz koltuğun getirdiği zorluklar var. Bu zorluklarla mücadele edip gerekirse en radikal kararları almaktan da çekinmiyoruz. Bizim üzerimizde dönem dönem baskılar kurulmaya çalışılıyor. Biz hata yapma lüksümüz olmadığını bilerek hareket ediyoruz. Bu baskılara da boyun eğmeyeceğiz.

Türk futbolu dibi görmüş durumda. Gerek basın, gerek sohbet toplantısında tüm açıklamaları yaptım. Bu açıklamaların arkasındayım. Federasyona gittiğimizde sadece kendimiz değil tüm kulüpler adına konuşuyoruz. Biz futbol sistemi içinde adil kararların alındığı, ilişkilere göre değil kurallara göre kararların alındığı, herkesin eşit şartlarda rekabet ettiği bir futbol düzeni için mücadele ediyoruz. Burada TFF'nin Galatasaray'a verdiği cezaların dışında aynı suçlara farklı kişi ve kuruluşlara verdiği ve vermediği cezalar önemlidir. Bu da Galatasaray'a bir avantaj değil, tüm cezalarda adalet istiyoruz.

Mevcut federasyon, kulüplere rağmen görevine devam etmekte kararlı."

"Yaptığım açıklamaların arkasındayım"

"Herkesin eşit şartlarda yarıştığı, cezaları ve ödülleri eşit şartlarda aldığı bir federasyon istiyoruz. Galatasaray'a verilen cezalardan ziyade farklı takımlara, kişilere verdiği, vermediği cezalar önemlidir. Bugün içinde bulunduğumuz durumda, Türk futbolu dibi görmüş durumda. Yaptığım açıklamaların hepsinin arkasındayım."

"Başka takımların maçlarını kötü yöneten hakemlerin aldığı cezalarla, Galatasaray'ın maçını kötü yöneten hakemler farklı ceza alıyor. Galatasaray maçını kötü yöneten hakemler ertesi hafta maç alırken, diğer takımların maçlarını kötü yöneten hakemler uzun süre ceza alıyor."

"Adalet istiyoruz"

"Kendimize değil, Türk futboluna adalet istiyoruz. Bu TFF'nin görevidir ve bunu yerine getirmelerini bekliyoruz. Galatasaray'a verilen cezaların yanı sıra, farklı kişi ve ve kurumlara verilen cezalar da önemlidir. Biz adalet istiyoruz. Hakemlere verilen cezaların da eşit olmasını istiyoruz. Galatasaray maçında rakibin şikayet ett,ği bir hakem uzun süre dinlendirilirken, Galatasaray'ın şikayet ettiği hakem, gelecek hafta göreve devam etmektedir. Bu sadece bir raporla olamaz, bunu biliyoruz. Oradaki dengeleri biliyoruz. Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte ısrarcı."

"Türk futbolu dibi görmüş durumda"

"Bugün Türk futbolu dibi görmüş durumda. TFF ile ilgili geçen basın toplantısında gerekli tüm açıklamaları yaptım. Bu açıklamaların tamamının arkasındayım. Federasyona gittiğimizde sadece kendimiz için değil tüm kulüpler için konuşuyoruz. İlişkilere göre değil, kurallara uyan kararların alındığı, eşit şartlarda mücadele edildiği bir sistem arzu ediyoruz. Bunun için de tüm kulüplerle beraber çalışıyoruz. Sadece kendimize değil tüm kulüplere adalet istiyoruz. Bunu da federasyonun yerine getirmesini istiyoruz. Federasyonun Galatasaray'a verdiği cezalar değil, aynı suçlarda diğer kişilere ve kurumlara vermediği cezalar da önemli.

Hakem atamalarında rakiplerimizin iyi yönetmediğini düşündüğü hakemlere verilen cezalarla bizim iyi yönetmediğini düşündüğümüz cezalar bir değil. Bazı hakemlere verilen cezaların da o hakeme mesaj içerdiğini görüyoruz. Galatasaray'ın kötü maç yönettiğini düşündüğü bir hakeme ertesi hafta maç vermenin ne demek olduğunu biliyoruz. Orta hakemi atarken o maça atanan VAR hakeminin kişiliğinin sahadaki hakemin yönetimine nasıl bir mesaj verdiğini biliyoruz. Oradaki dengeleri biliyoruz.

TFF'nin mevcut durumundan Kulüpler Birliği'nin hiçbir üyesinin memnun olmadığını görüyoruz. İçeride olan biten her şeyle ilgili herkes konuşuyor. Ben de bazı şeyleri açıkladım. O gün 'Konuştuklarımı açıklarsam yer yerinden oynar' dedikten sonra bana eleştiriler geldi. 'Neden açıklamıyorsun' diye. 6 kişinin olduğu toplantıda oradakilerin onayı olmadan ne konuşulduğunu açıklayamam. Ben o masadaki 5 kişiye her şeyi açıklama yetkisi veriyorum. Onlar da verirlerse ben de açıklarım."

"Federasyonda değişime gidilmesi gerekiyor"

"Galatasaray'ın hakkını bundan sonra gerekli her ortamda savunacağım. Hak, bağırıp çağırarak aranmaz. Geçtiğimiz yıllarda böyle çok yönetici gördüm. Buna bazen bizim kulübümüz de dahil oldu. Galatasarya farklı bir kulüptür. Her durumda kendi hatalarımızın sorumlularını dışarıda aramayız. Hatalarımızı kendi içimizde de değerlendiriyoruz. Federasyonda bir değişime gidilmesi gerekiyor. Kulüpler bunda mutabık. Bizim adımıza yönetenler, bize rağmen yönetiyor. Bu bütün kulüplerin ortak fikri. Hakem atamalarını, disiplin cezalarını yapan kişiler değişse de sorunlar baki kalıyor. Futbolla alakası olmayan liyakatsiz kişilerin görev alması bunu doğuruyor. Kişilerin nefret bazlı durumları verilen cezalara yansıyor.

Tüm kulüplerle birlikte hareket edeceğiz. Galatasaray'ın bağırmaktan çağırmaktan çok daha büyük bir misyonu var. Adaletin doğru dağıtıldığı ortamlarda nasıl bir performans gösterdiği Avrupa'daki başarımızla ortadadır. UEFA'da adaletsizliğin kulüpleri nasıl önlemler almak üzere düşündürdüğü görülüyor. Sadece bizler değil diğer bütün büyük kulüpler bu önlemleri almak zorunda kalacak."

"İrfan Can için gelmedim"

"İrfan Can Kahveci'nin cezası, sadece buraya çıkmama neden olmadı. Aynı heyetlerin bütün sezonda verdiği kararları takip etme şansımız var. Bugünkü alışkanlık, Galatasaray, teknik heyet ve oyunculara üst sınırdan ceza verilmesi. Kişisel ilişkilerin daha iyi olduğu, orada daha fazla zaman geçiren kulüplere verilen cezaların alt sınır ve daha da altında olması gerçeği var. 'Neden onlara alt sınırdan ceza verdiniz?' demiyoruz. Ancak suçun cezası, kişi ve kuruma göre değişmez! Kimseye jest yapılmasın! jest yapılacaksa, bütün kulüplere yapılsın. Sert kararlar alınacaksa, bütün kulüplere karşı alınsın."

"Radikal hamlelerimizi uygulamadan ya da uyguladığımızda öğrenirsiniz."

"5 senelik planımızın önündeki tek engel futbolu yönetenler"

"Seçilirken kısa vadeli şampiyonluk sözü vermedim. İleriye dönük istikrarlı başarı hedefleyen bir kulüp sözü verdim. Galatasaray'da geleceğe tanışabilecek bir başarı modeli sözü verdim. 5 senelik plan üzerinde hareket eden Türkiye'de tek kulüp Galatasaray. Bu planın önündeki tek engel, futbolu yönetenlerdir. Bu engelin, bizi engellemesi için bütün girişimleri yapacağız. Diğer kulüplerle ortak fikirde birleşiyoruz. Birçok yerde sonuç almaya başladık. 5 senelik plandan vazgeçmeyeceğiz, bu engeller öyle veya böyle kalkacak. Bundan sonra gelecek TFF Başkanı'nın popüler olmamasını istiyorum. Gelen yeni başkan, kuralları eksiksiz ve eşit uygularsa, Türk futbolu ayağa kalkacaktır"

"Milli takım bizim takımımız"

"Milli Takım bizim takımımız, kişilerin yaptığı şeyler karşılığında bizim Türk Milli Takımı'na oyuncu göndermememiz söz konusu olamaz. İmkanımız olsa da tamamını biz versek, gurur duyarız. Bunu daha önce de yapmış bir kulüptür Galatasaray."

"Bu güveni kaybettik"

"TFF içinde iki grubun seçim hazırlığı var. Kişi ve kişilikler üzerinden bir kavga yürütmenin faydalı olduğunu doğru bulmuyorum. Galatasaray olarak federasyondaki kişilerin samimiyetine ve söylediklerine göre hareket etmeyeceğiz. Bu güveni kaybettik."

Nihat Özdemir ile gerçekleştirdiği görüşme

"Nihat Özdemir ile görüştüğüme pişman değilim. El uzatmadan, karşı taraftakinin ne yapacağını bilemezsiniz. İyi niyet ve konuşulanlar karşılığını bulmadı. Bu arada bu toplantı gizli bir toplantı değildi, bütün kulüp başkanlarını davet ettim. Bunun da bilinmesini isterim."