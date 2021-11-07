Burak Elmas: Galatasaray'ımızın geleceğini anlık tepkilere teslim etmeyeceğiz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yaptığı paylaşımda "Galatasaray'ımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz" dedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçın 5'inde puan kaybetti. Elmas, Sarı-kırmızılı ekibin beraberliğinin ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşım yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz. Galatasaray'ımız için doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve kişisel hiçbir kaygı duymadan cesaretle yolumuza devam edeceğiz. Galatasaraylılık bir davranış ve düşünce biçimidir."