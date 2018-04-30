Galatasaray Başkan Vekili Albayrak: "Şampiyonluk için son 270 dakikamız kaldı"

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak, Beşiktaş\'ı 2-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına konuştu.

Karşılaşmanın zorlu geçtiğini belirten Albayrak, \"İnanılmaz bir hafta geçirdik ve hocamızın dediği her şeyi futbolcularımız uyguladı. Hepsini alınlarından öpüyorum. Teknik ekibe de çok teşekkür ediyorum. Gecemizi gündüzümüzü Florya\'ya verdik. Bir ekip ruhu sergiledik. Hocanın inanılmaz motivasyonu bu maçın kazanılmasındaki en büyük faktörlerinden. Zaten Türk Telekom Stadı\'nda muhteşem taraftarımızın, 52 bin kişinin önünde onların da desteğiyle yenemeyeceğimiz takım yoktur\" dedi.

Abdürrahim Albayrak, derbiden galibiyetle çıktıkları için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, \"Bugün ligde iki sene üst üste şampiyon olmuş çok güçlü bir rakibi, Beşiktaş\'ı yendik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş\'a bundan sonra başarılar diliyorum. İyi bir takım ve iyi mücadele ettiler. Ancak biz daha çok pozisyona girdik. Penaltı da kaçırmamıza rağmen 2-0 kazandık. Şampiyonluk için 270 dakikamız kaldı. Her şey bizim elimizde. İnanıyorum ki kalan 270 dakikayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Şimdi en önemli maçımız Akhisarspor maçı. Yarından itibaren Akhisarspor maçı çalışmalarına başlayacağız. İnşallah oradan da galip gelip yolumuza devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

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