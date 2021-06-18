Galatasaray başkan adayı Özdemir "Rangnick ile anlaştık" demişti; Alman basınından karşı iddia geldi

Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir seçilmeleri durumunda Ralf Rangnick'i getireceklerini duyururken Alman basınından yalanlama haberi geldi.

Beş adaydan biri olan İbrahim Özdemir yaptığı açıklamada Alman teknik adam Ralf Rangnick'i göstererek, "Seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Özdemir'in Ralf Rangnick açıklamasının ardından Alman gazetesi Bild, Rangnick ile anlaşma sağlandığı açıklamasını yalanladı.

Bild'in şef muhabiri Tobi Altschäffl, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı gönderide, "Ralf Rangnick hakkındaki söylentilere gelince: Galatasaray'ın antrenörü OLMAYACAK" dedi.

Son olarak RB Leipzig'de global sportif direktörlük görevinde bulunan Ralf Rangnick, 2020 yazından bu yana boşta. 62 yaşındaki teknik adam kariyerinde Leipzig, Schalke, Hoffenheim, Hannover ve Stuttgart gibi takımları çalıştırmıştı.

TIKLAYIN - Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir: Seçilirsek Alman hoca Ralf Rangnick ile prensipte anlaştık