Galatasaray Başkan adayı Fatinoğlu: "Aldığımız borca ödediğimiz bedel karşılığında 4 dünya yıldızı alabilirdik"

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'ın Mayıs ayında gerçekleştirilecek Seçimli Olağan Genel Kurulu\'nda başkanlığa adaylığını açıklayan ve son günlerde Sarı-kırmızılı camiada en çok konuşulan isim olan Ali Fatinoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Mali Genel Kurul ile ilgili açıklamalarına devam etti.

Dün gerçekleştirilen 2018 yılı Mali Genel Kurulu\'nda uzun bir konuşma yapan Fatinoğlu, yazılı açıklamasında, \"2017 yılı mali kongremizi yaptık. Genel kuruldaki konuşmam uzun sürdü. Mali hesapları net ve açık olarak sundum. Mali kongrede açıkladığım, borçların büyüklüğü ve ödediğimiz faiz oranının büyüklüğü çok yüksek ve can acıtıyor. 2017\'de Galatasarayımızın aldığı borca ödediği bedel, 192.000.000 TL. Kimsenin umurunda değil. Bu parayla 4 dünya starı getirirdik. Galatasarayımızın 2017 yılı zararı 427.000.000 TL. Bu para uçtu gitti. Bu uçan parayı transfere harcasaydık, hedeflediğimiz Şampiyonlar Ligi\'nde belki de finaldeydik\" dedi.

\"ÖZBEK\'İN YAPTIĞI HAREKET ÇOK AYIP, KINIYORUM\"

Genel kurulun aldığı karara saygı gösterdiğini ve Özbek\'i tebrik ettiğini belirten Fatinoğlu, \"Genel kurulun aldığı karara saygı göstererek nezaket gereği Sayın Özbek\'i tebrik edip ayrıldım. Kürsüye çıkıp yumruk göstermiş. Galatasarayımın başkanlığını yapmış birisi böyle davranamaz, çok ayıptır. Kınıyorum.

Mustafa Cengiz paradan anlamadığını söyledi. Bu Galatasarayımız için çok büyük bir sorun. Ben de yetersiz olduklarını bildiğimden, Başkanlığa gelirsem yapacağım her hamleyi şimdiden hazırladık. Amerika merkezli sermaye piyasası kuruluna bağlı, yani halka açık şirketlere kredi veren büyük fonlarla görüşüp Galatasarayımın borcu için ucuz para bulmuştum. Bilgiyi kürsüden verdim. Ben Galatasaraylıyım. 6 yıl vadeli Euro\'yu % 4 ile buldum. Kuvvetli bir pazarlıkla % 3,75\'e indirebileceğiz. Aldığım teklifin bilgisini verdim. Şu an Euro\'yu 7,50 faiz ile yıllık alıyorlar. Galatasaray 2017\'de 192 milyon TL faiz ödedi. 2018 borcu 1.060.000.000 TL. %26,51 faiz oranıyla TL alıyor. Piyasanın nerdeyse iki katı. Galatasaray\'ın 2018\'de ödeyeceği 281.000.000 TL\'nin faizi, en azından 140.000.000 TL\'ye indireceğim. Futbola 2 dünya yıldızının transferini bu parayla gerçekleştirebileceğiz\" açıklamasında bulundu.

