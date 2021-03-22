Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde, Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de yer alacak

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da gözler mayıs ayında yapılacak olan seçimde. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yeniden aday olması yüksek ihtimal olarak görülürken başkan adaylığını duyuran Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise çalışmalara şimdiden başladı. Listesini oluşturmak için yoğun mesai yapan Hamamcıoğlu'nun listesinde, geçen günlerde hayatını kaybeden tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de yer alacağı belirtildi.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu dün yapılan olağan divan kurulu toplantısında başkan adaylığını açıkladı.

Divan Kurulu başkanlığını bırakan Hamamcıoğlu, "Seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden kaçınmayacağımı ve çalışmalar içinde olduğumu beyan ederim" sözleri ile seçime gireceğini duyurdu.

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre, listesini oluşturmaya başlayan Hamamcıoğlu'nun 2. başkanı Cemal Özgörkey olacak. Hayatını kaybeden tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de Hamamcıoğlu'nun listesinde olacağı belirtildi.

Pandemi nedeniyle seçim haziran ayına ertelenebilir

Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan Seçimli Genel Kurul'un pandemi durumuna göre haziran ayına ertelenme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca'nın adaylıkları kesinleşti. Başkan Cengiz de Abdurrahim Albayrak-Yusuf Günay-Kaan Kançal'ın yer aldığı yönetimine yeni isimler ekleyip adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.