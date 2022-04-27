Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan teknik direktör sinyali

Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Fatih Terim'i teknik direktörlük için düşünmediklerini ancak bu konuda bir listeye sahip olduklarını belirtti.

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Hamamcıoğlu seçilmeleri durumunda teknik direktörlük konusunda listelerinin hazır olduğunu ancak şu ana kadar kimseyle temas kurmadıklarını ifade etti.

İşte Hamamcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Domenec Torrent orta ve uzun vadeli planlarımızda yok"

"Domenec Torrent için taahhütlerimizi bilmiyorum. Burada kurumsal itibar esas, kurumsal devamlılık esas. Sayın Torrent'in kişisel itibarı da esas. Bunları koruyabilirsek biz Galatasaray oluruz. İnceleyeceğiz, okuyacağız, değerlendireceğiz, Galatasaray'ın menfaati neyse onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Torrent'in sözleşmesini bilmiyorum. Ama orta ve uzun vadeli planlarımızda, Torrent'in kişiliği ile bir alakası yok bunun, bu vizyon, bu tarz yok."

"Fatih Terim'i teknik direktör olarak düşünmüyorum"

"Sayın Fatih Terim divan kurulu üyemizdir. Önemli başarılarda imzası olan bir futbol adamıdır. İhtiyaç duymamız halinde kendisine danışırız. Görüşlerini alırız, değerlendiririz. Teknik direktör olarak düşünmüyorum. Bir listemiz var. Hiç kimseyle temas kurmadık. Seçilince değerlendiririz. Bunların içerisinde Torrent de olur olmaz. Raporuna ve sözleşmesine bakacağız. Listeyi liyakate göre yaptık"

"Burak Elmas'ın vaatlerinin kolay gerçekleşmeyeceğini biliyorduk"

"Çeşitli görevleri üstlendim. Burada ciddi bir deneyim ve gözlemim oldu. Galatasaray'dan çok şey aldık bizler, bu çerçevede artık Galatasaray'dan aldıklarımızı verme zamanı geldi diye düşündüm."

"Burak Elmas'ın vaatlerinin çok kolay gerçekleşmeyeceğini bizler biliyorduk. O da bir ümitle geldi, arkasında kötü niyet aramak istemiyorum. Ama genel kurulunda refleksleri çok değişiktir, bir rakam verdiğiniz zaman karşınıza en az 10 kişi o hesabı yapar. O bakımdan gerek sponsorluk vaatleri, gerek stat isim hakkı olsun gerçekleşebilecek çok kolay vaatler değildi. Beklenti yükseldi, gerçekleşmeyince güven erozyonu oldu."

Mücadeleci bir takım kuracaklarını vurgulayan Hamamcıoğlu "Cenk Ergün, kadro planlaması için bir çalışma yapıyor." dedi.