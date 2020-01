Galatasaray Başkan Adayı Cengiz: "Mayıs'ta şampiyon olsak bile seçime gideceğim"

\"Riva ve Florya\'yı elden çıkarttıktan sonra borçlarımız azalmadı\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray\'da 20 Ocak\'ta yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul\'da başkanlığa aday olan Mustafa Cengiz, Ocak ayı divanında açıklamalarda bulundu.

Başkan Dursun Özbek\'in, baskın bir seçim kararı aldığını belirten Cengiz, \"Hukuki boyutlarıyla uğraşmıyoruz. Er meydanı açıldı. O zaman ben çıkarım. Bütün platformlarda soruluyor, projelerin ne diye. Bu hoşuma gidiyor. Hiçbir arkadaşa bu sorulmadı. Benim öncelikle bütün geçmişim açık. Yaşantım da hazır, kurulu, düzgün işleyen iş almadım. Hep 0\'dan aldım. Her şeyi kendim yapmak durumunda kaldım. Bu çok arzu edilen bir durum değil. Mecbur kaldım. Şeffaf bir yönetim vaat ediyorum. Hata yaparsam beni uyarabilirsiniz. Ben 3.5 yıllık seçim olmaz dedim. Şarampole çıkmıştır. Tekerlek kaymıştır. \'Mayıs\'ta şampiyon olsak bile seçime giderim\' dedim. Sözüm senettir. Tutamayacağımız söz ağzımızdan çıkmaz. Divanın bizde özel bir yeri var\" diye konuştu.

\"RİVA VE FLORYA\'YI ELDEN ÇIKARTTIKTAN SONRA BORÇLARIMIZ AZALMADI\"

Galatasaray\'a yeni bir sistem oturtacağını söyleyen Cengiz, \"Mali olarak bağımsız denetim şirketine başvuracağım. Mali olarak neredeyiz, bunu tespit edeceğiz. Bunun bedelini cebimden ödeyeceğim. En büyük sorunumuz borç yönetimi. Riva ve Florya arazilerini kırdırdıktan sonra finansal borçlarımız azalmadı, arttı. Borçlanmaları mutlaka yapılandırmamız gerekiyor. Döviz bazındaki borçları TL bazına çevirmemiz şart\" dedi.

\"BASKETBOL VE VOLEYBOLDA DÜNYA ÇAPINDA SPONSORLAR BULACAĞIZ\"

Basketbol ve voleybol şubeleri ile alakalı projeleri olduğunu belirten Cengiz, \"Basketbol ve voleybol şubeleri, A.Ş. yapılmalı. Mali olarak üzerinde adı amatör kendi profesyonel olan şubeler var. Bunları ayırmamız gerekiyor. Öncelikle Basketbol A.Ş. kurmamız gerekir. Basketbolda sponsorlar ile yola çıkacağım. Voleybol için de aynı. Kendine yeterli şube oluşumu oluşturacağız. Voleybol kanayan bir yara haline geldi. Sponsor gelirlerimiz çok düşük. Dünya ve Türkiye çapında sponsorlar bulacağız. Galatasaray\'ı gerçek sponsorlar yapacağız\" şeklinde konuştu.

\"BİZ ARMANIN AŞIKLARIYIZ\"

Galatasaray camiasının sosyal bir camia olduğunu vurgulayan Cengiz şunları söyledi:

\"Hepimiz Galatasaraylıyız. Biz armanın aşıklarıyız. Birbirimize saygılı olalım. Bütün başkanlara saygı duyalım. Biz idare yüksek istişare konseyi kurmayı düşünüyorum. Bütün eski başkanları bir araya getireceğim. Camia sıkıştığında onlara danışacak.\"

\"Kulübe üyelik sistemi, sadakate göre yapılmalı diyen Cengiz, \"Kimler maça, deplasmana gidiyor, kombine gidiyor onlara bakılması lazım. Sistem içinde puantaj yapalım. Onlara üyelikte öncelik verelim. Galatasaray\'da çok kötü ayrılışlar yaşıyoruz. Dursun Özbek\'de Galatasaray için yarışıyor. Biz muhalefet değiliz. Biz siyasi parti değiliz\" dedi.

\"GALATASARAY\'IN HEDEFİ, HER ALANDA ŞAMPİYONLUKTUR\"

Son olarak, Galatasaray\'ın her alanda hedefinin şampiyonluk olduğunu belirten Cengiz, \"Biz asla kaybedenlerden değiliz. Kazandığımız için buralardayız. Rakibe saygılı bir ruhla gitmeliyiz. Galatasaray Bizans oyunlara girmemeli\" diyerek sözlerini noktaladı.

Mustafa Cengiz konuşmasının ardından, yönetiminde bulunan Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer , Hacı Hüseyin Toprak ve Ahmet Ünal Çeviköz\'ü takdim etti.

