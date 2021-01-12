Galatasaray, başantrenörlük için Ekrem Memnun'la görüşmelere başladı

Galatasaray Kulübü, Erkek Basketbol A Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşme fesih görüşmelerine başlandığını açıkladıktan hemen sonra Ekrem Memnun ile görüşmelere başlandığı açıklamasını yaptı.

Uğurata ile yollar ayrıldı

Galatasaray tarafndan yapılan açıklamada, Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Ömer Uğurata ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Ekrem Memnun'la görüşmelere başlandı

Sarı-kırmızılı kulüp, Ömer Uğurata'nın yerine getirilmesi planlanan Ekrem Memnun'la da görüşmelere başlandığını duyurdu. İşte o açıklama:

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü pozisyonu için Sayın Ekrem Memnun'la ile görüşmelere başlamıştır."