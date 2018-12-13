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Spor

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

13 Aralık 2018 17:47

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda gerçekleşen antrenmana koordinasyon sürat çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı takım, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde kampa girecek. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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