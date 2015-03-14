Galatasaray, Başakşehir karşısında yara sarmak istiyor

Geçen hafta derbide Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Hakan Balta ve Burak Yılmaz'ın cezalı olduğu Galatasaray'da, Felipe Melo ile Semih Kaya'nın sakatlığı bulunuyor. Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk mağlubiyetini geçen hafta alan sarı kırmızılılarda tek hedef yeni bir galibiyet serisine başlayarak liderliği korumak.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligde geride kalan haftada derbi maçta Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmesine rağmen averajla Beşiktaş'ın önünde yer alarak liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, kendi seyircisi önünde 3 puan arayacak.

Sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine 4-0 kaybeden Cim Bom, sergilediği istikrarlı futbolla dikkati çeken ve ligin en az gol yiyen (15) takımı olan İstanbul Başakşehir önünde kritik bir mücadele verecek.

Ntvspor’da yer alan habere göre, muhtemel 11'ler şöyle:

Galatasaray(4-2-3-1)

Muslera, Sabri, Koray, Chedjou, Olcan, Selçuk, Hamit, Bruma, Sneijder, Yasin, Umut.

İstanbul Başakşehir(4-5-1)

Volkan, Uğur, Gençer, Epureanu, Ferhat, Mahmut, Sedat, Badji, Visca, Alpaslan, Semih(M.Batdal).

Eksikler teknik heyeti düşündürüyor

İstanbul Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Burak Yılmaz ve Hakan Balta'nın yanı sıra bel fıtığı ameliyatı geçiren Felipe Melo ile sağ üst ön adale grubunda zorlanma bulunan Semih Kaya'dan faydalanamayacak.

Takımda Semih Kaya, Hamit Altıntop ve Yekta Kurtuluş sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

14. randevu

Galatasaray ile İstanbul Başakşehir, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 13 maçtan 8'ini Galatasaray, 3'ünü İstanbul Başakşehir kazandı, 2'si de berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 23 golüne, İstanbul Başakşehir 15 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.