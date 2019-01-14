"Galatasaray, Balotelli için önemli bir opsiyon"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen

İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Galatasaray'a transfer olasılığıyla ilgili İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio değerlendirmelerde bulundu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Lorenzo di Caprio, "Şunu söyleyebilirim, Mario Balotelli yüzde kaç gelir gibi bir şey diyemem; fakat Galatasaray, Balotelli ve menajeriyle irtibatta" ifadelerini kullandı.

Di Caprio'nun açıklamalarında öne çıkan diğer detaylar şöyle:

"Bologna ve Marsilya da onu transfer etmek istiyor. Galatasaray, Mino Raiola ile değişik konularda çok kez iletişim kurdu. Ozan Kabak ve Yunus Akgün ile ilgilenen kulüpler olduğundan Galatasaray, İtalya transfer piyasasında çok konuşulan bir ekip oldu.

"Balotelli, Nice'den kesin olarak ayrılacak. Patrick Vieira onu istemiyor. Menajer Raiola bir çözüm arayışı içerisinde. Galatasaray, Balotelli'ye talip. Galatasaray güçlü ve özel bir kulüp. Raiola da oyuncusu için en iyi çözümü bulmaya çalışıyor. Balotelli konusunda Galatasaray'ın şansı çok fazla.

"İyi bir sözleşme Balotelli'yi ikna eder. Ben Galatasaray'dan 3.5 milyon Euro talep edeceklerini düşünüyorum. Balotelli istikrarsız bir performansı olsa da potansiyeli olan bir oyuncu. Eğer Galatasaray'a gelirse çok şey kazandırabilir. Galatasaray onun için önemli bir opsiyon. Nice'de yıllık 3 milyon Euro'dan fazla kazanıyor."