Galatasaray 3-1 kazandı, zirve takibini bırakmadı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ve Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Zirve yarışında haftayı kayıpsız kapatmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı ilk yarıda attığı gollerle 3-1 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini Chedjou, Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz atarken, konuk ekip Balıkesirspor'un tek golü ise Ermin Zec'ten geldi.

İki takımın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Melo, Selçuk, Sneijder, Bruma, Burak, Chedjou, Yasin, Koray, Olcan, Tarık



Balıkesirspor: Vukovic, Uğur, Kulusic, Hasan, Bülent, Eray, Gomes, Muğdat, Vargas, Zec, Sercan.

Karşılaşmanın önemli anları

Mücadele Galatasaraylı futbolcuların vuruşu ile başladı.

2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tarık Çamdal hemen sağındaki Bruma ile paslaşıp tekrar topu kontrol ediyor ve sol ayağıyla ceza sahasına ortasını yapmak istiyor. Ancak Balıkesirspor defansı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

4. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Isaac Promise hemen gerisindeki Vitor Gomes'e pasını aktarıyor. Ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol eden Vitor Gomes şutunu çekiyor ancak top Galatasaray defansından geri dönüyor.

9. dakikada Balıkesirspor gole çok yaklaşıyor. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Sercan Yıldırım rakibinden sıyrılıp son çizgiye iniyor ve ortasını yapıyor. Arka direkte bulunan Tarık Çamdal topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruş yapıyor ancak kaleye yönelen top üst direğe çarpıp geri dönüyor.

14. dakikada Galatasaray sağ kanattan Selçuk İnan ile köşe vuruşu kullanıyor. Selçuk İnan'ın yakın direğe ortasını Balıkesirspor takımında Sercan Yıldırım uzaklaştırıyor.

16. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa son dokunan Chedjou, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Wesley Sneijder uzak direğe ortasını yapıyor. O bölgede bulunan Koray Günter'in içeri çevirdiği topa Burak Yılmaz hamle yapıyor. Kaleye yönelen topa son dokunan Aurelien Chedjou topu ağlarla buluşturuyor.

26. dakikada Wesley Sneijder'ın ceza sahası içinden vuruşu ağlara gitti ve Galatasaray 2-0 öne geçti.

Galatasaray, Wesley Sneijder ile karşılaşmada durumu 2-0'a getiriyor. Sol kanatta topla buluşan Wesley Sneijder pasını ceza sahasında bulunan Yasin Öztekin'e aktarıyor. Yasin Öztekin topu kontrol edip Ceza sahasına hareketlenen Wesley Sneijder'e tekrar pasını veriyor. Wesley Sneijder sol ayağıyla çok sert vuruyor ve topu Emrullah Şalk'ın sağından ağlarla buluşturuyor.

31. dakikada Burak Yılmaz Galatasaray'ı 3-0 öne geçiren golü attı.

Galatasaray, Burak Yılmaz'ın golüyle karşılaşmada farkı 3'e çıkarıyor. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Burak Yılmaz, Yasin Öztekin ile yaptığı ver kaç sonrasında topa tekrar sahip oluyor. Sağ ayağı ile çok sert vuruyor ve karşılaşmada durumu 3-0'a getiren golü atıyor.

34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Wesley Sneijder ceza sahası çizgisi üzerinden ortasını yapıyor ancak Balıkesirspor defansı topu uzaklaştırıyor.

38. dakikada sağ kanatta topu kontrol eden Uğur Akdemir, Felipe Melo'nun sert müdahelesi ile yerde kalıyor. Hakem Mustafa İlker Coşkun, Felipe Melo'yu sarı kart ile cezalandırıyor.

40. dakikada Galatasaray sol kanattan Wesley Sneijder ile köşe vuruşu kullanıyor. Wesley Sneijder paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda topu tekrar kontrol ediyor ve uzak direğe ortasını yapıyor. Ancak o bölgede bulunan Koray Günter topu kontrol etmeyi başaramıyor.

42. dakikada sol kanatta topla buluşan Olcan Adın ceza sahasına yerden ortasını yapıyor. O bölgeye iyi hareketlenen Wesley Sneijder şık bir vuruş deniyor ancak top kalenin sağından auta gidiyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı Balıkesirsporlu futbolcuların vuruşu ile başladı.

52. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Bruma, topu soluna çekip sol ayağıyla sert vuruyor ancak kaleci Emrullah Şalk topu kontrol etmeyi başarıyor.

54. dakikada sol kanatta Yasin Öztekin'in pasında topu kontrol eden Wesley Sneijder şutunu çekiyor fakat top Balıkesirspor defansından geri dönüyor.

61. dakikada Aykut Çeviker, Bruma'ya yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görüyor ve takımını 10 kişi bırakıyor.

64. dakikada Galatasaray sağ kanattan Emre Çolak ile köşe vuruşu kullanıyor. Emre Çolak, Selçuk İnan ile paslaşarak topu tekrar kontrol ediyor ve ceza sahasına girer girmez şutunu çekiyor ancak kaleci Emrullah Şalk topu kornere çelmeyi başarıyor.

69. dakikada Balıkesirspor sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Topun başına geçen Aykut Çeviker ceza sahasına ortasını yapıyor. Altı pas üzerinde iyi yükselen Hasan Hatipoğlu şutunu çekiyor ancak top kalenin üzerinden auta gidiyor.

80. dakikada konuk ekip Balıkesirspor Ermin Zec'in golüyle skoru 3-1'e taşıdı.

Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Ronald Vargas güzel ara pasıyla topu Ermin Zec ile buluşturuyor. Ermin Zec ceza sahasında topu soluna çekip yakın direğe şutunu çekiyor ve farkı 2'ye indiren golü atıyor.

85. dakikada Wesley Sneijder sol kanatta son çizgiye inip ortasını yapıyor ancak kaleci Emrullah Şalk topu kontrol etmeyi başarıyor.

87. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topun başına bir kez daha Wesley Sneijder geçiyor. Wesley Sneijder'in yakın direğe ortasında o bölgeye iyi hareketlenen Umut Bulut şutunu çekiyor ancak top kalenin solundan auta gidiyor.