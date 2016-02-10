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Spor

Galatasaray: Aziz Yıldırım'a dava açmayacağız

Aziz Yıldırım Galatasaray'ı "Şikenin en büyüğünü" yapmakla suçlamıştı

10 Şubat 2016 11:41

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım,  4-2 mağlup oldukları Antalyaspor maçından sonra "Ülkeye şikeyi Galatasaray" getirmiştir sözlerine Galatasaray'dan yanıt geldi. Sarı kırmızılı kulübün son yönetim kurulu toplantısında kaos ortamı yaratmanın faydalı olmayacağına karar kılan yönetim Aziz Yıldırım'a dava açmayacaklarını duyurdu.

Radikal'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 4-2 mağlup oldukları Antalyaspor maçından sonra "Ülkeye şikeyi Galatasaray getirmiştir" sözleriyle Galatasaray'ı hedef almıştı. Bu sözler, sarı-kırmızılıların son yönetim kurulu toplantısında gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, dün olağan toplantısını gerçekleştirirken, gündemle ilgili konular masaya yatırıldı. Yönetim kurulu toplantısında, geçtiğimiz günlerde "Şikenin kralını Galatasaray yapmıştır. Galatasaray'ın tarihi şikeyle doludur" açıklaması yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında dava açılıp açılmayacağı üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Kaos ortamı yaratmanın faydalı olmayacağına inanan Galatasaray yönetimi, Aziz Yıldırım’a dava açmama kararı aldı.

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