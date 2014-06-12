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Spor

Galatasaray, Aziz Yıldırım'a dava açıyor

Galatasaray Spor Kulübü, Aziz Yıldırım'ın bugün düzenlediği basın toplantısında 'Türkiye'ye şikeyi Galatasaray' getirdi sözlerine dava açacağını açıkladı

12 Haziran 2014 21:03

Galatasaray, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Türkiye'ye şikeyi Galatasaray getirdi" iddiasına yanıt verdi. Yıldırım'ın açıklamaları için 'trajikomik' değerlendirmesinde bulunan Galatasaray, yasal yollara başvurulacağını duyurdu.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Türk spor tarihinde, kişisel çıkarları için, camialar arasındaki barış ve kardeşliğe en çok zarar veren kişi olarak anılacak bir kulüp başkanının bugünkü basın toplantısının değerlendirmesini kamuoyunun sağduyusuna bırakıyoruz.

Galatasaray camiası olarak, daha önce yaptığımız açıklamalarda söz konusu kişiyi muhatap olarak almayacağımızın ve asırlık Galatasaray-Fenerbahçe dostluğunu bu kişinin hezeyanlarının bozmasına izin vermeyeceğimizin altını çizmiştik.

Kişisel hırsları ve yanlışlarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve Türk sporunu büyük bir çıkmazın içine sürükleyen ve itibarına gölge düşüren bu kişinin, bugünkü basın toplantısında sergilediği tavırlar, yaşananlardan ders almadığını göstermiştir.

Spor ahlakına ve hukuka aykırı eylemleriyle, ne yazık ki, en çok kendi kulübüne ve Fenerbahçe camiasına zarar vermiş bir kişinin, bir basketbol maçını bahane ederek sözde adalet arayışında olması, trajikomik bir durumdur.

Final maçlarının önemli bir ayağının öncesinde düzenlenen bu basın toplantısının, hakemleri ve medyayı baskı altına almaya yönelik olduğunun herkes farkındadır, basın toplantısında söylenenler bir yana, sadece böyle bir toplantının düzenlenmiş olması bile, doğrudan maçın sonucuna etki etmeye yönelik bir eylemdir ve spor ahlakına aykırıdır.

Basketbol sporunu yönetenlerin, böyle ucuz oyunlara prim vermeyeceğine ve baskılara boyun eğmeyeceğine inanıyoruz.

Bugün yapılan basın toplantısındaki söylemlerle ilgili olarak da yasal yollardan gerekli girişimlerde bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ve tüm ulusumuzu kaygılandıran gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, ezeli rakipler arasındaki rekabetin bizleri ayrıştıran bir unsur haline dönüşmesine Galatasaray camiası izin vermeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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