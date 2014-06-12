Aziz Yıldırım: Şikeyi ülkeye sokan Galatasaray'dır

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beko Basketbol Ligi play off-final serisi 4. maçında yaşanan olaylar nedeniyle barkovizyonlu basın toplantısı yaptı. Başkan Yıldırım, Galatasaray yönetimi, başantrenör Ergin Ataman, sarı kırmızılı taraftaları ve Basketbol Federasyonu’nu sert dille eleştirdi.

Ntvspor.net'in haberine göne, yaklaşık 15 dakikalık barkovizyon gösterisinin ardından başkan Yıldırım sözlerine annesi vefat eden Fenerbahçeli basketbolcu Oğuz Savaş'a başsağlığı dileyerek başladı.

18 kez küfür edildi

Türk basketbolundaki gerçekleri ortaya koymak istiyoruz" diyen başkan, "Basın toplantısını baskı oluşturmak için düzenlemiyoruz. Bunun için konuşacağız ve gerçekleri söylüyoruz. Sorunların sebebi sadece seyirci değil. Türkiye Basketbol Federasyonu, yöneticiler ve medya da sorumludur... Bizim sahamızdaki maçta hemen anons yapıldı. Kurallar eşit olarak uygulanmalı. Serinin dördüncü maçında 18 kez Fenerbahçe'ye küfür edildi. Oyuncularımıza hakaretler edildi, bunun bir sorumluluğu olmalı. Seyircilerin saldırıları ve küfürleriyle ilgili suç duyurunda bulunuyorum" dedi.

Zeljko Obradovic'i Türk basketboluna faydalı olması için getirdiklerini söyleyen Yıldırım, "Obradovic milli takımdan da teklif aldığında "hem milli takım hem Fenerbahçe olmaz" dedi. Bizi seçti. Ben 'Türkiye'ye savaşmak için gelmedim' dedi. Savaşmakla ilgili bir arzu, istek varsa ben de savaşırım' dedi.

Ergin Ataman'ı suçladı

Başkan Yıldırım, Ataman ile ilgili ise, "Ergin Ataman, milli takım koçu olarak tüm sporcuları kucaklamalı. Yarın o oyuncuların yüzüne bakacak? Biz milli takıma oyuncularımızı göndermezsek ne olacak? Ataman, maçtaki hadiselerin içinde yer almıştır" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı yöneticileri iki maçta da locada ağırladıklarını söyleyen Yıldırım, "Biz onları en iyi şekilde ağırladık. Taraftarımız onları rahatsız etmedi" dedi.

Ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır

"Fenerbahçe Ülker olarak şampiyon olacağız. Bunu böyle bilin" diyen Yıldırım, "Bu şekilde giderse tribünler karışır. İstediğimiz olaylar olur. Galatasaray taraftarı maçta 18 kez küfür etti. "Bize 'şikeci' diye bağırıyorlar ama bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır. Şunu söylüyorum, Fenerbahçe bu şike davasından aklanacaktır" dedi.

Hakemlerle ilgili ise başkan Yıldırım, "Fatih Söylemezoğlu geçmişte centilmenlik dışı faul çalmış ve Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etmişti. Cuma günü maçı yönetecek hakemleri uyarıyorum, ne Fenerbahçe'nin ne de rakip takımın lehine yönetmesinler. Ayrıca; TBF başkanı artık FIBA'ya gitmeli, koltuğu başka birine bırakmalıdır.