Galatasaray: Az sayıda yabancı oyuncu indirime yanaşmayıp, ihtar çekmişlerdir

Galatasaray Kulübü, pandemi süreciyle ilgili takımda anlaşma sağlanamayan futbolcular olduğunu açıkladı.

Avrupa'da ve Türkiye'de hemen hemen bütün kulüpler pandemi sürecinde futbolcularıyla sözleşme şartlarında indirime gitti. Galatasaray Kulübü, takımın büyük bölümüyle konuda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Açıklamada "Futbol takımımızın yerli ve yabancı neredeyse tüm oyuncuları pandemi sürecinde kulübümüze yardımcı olmak amacıyla indirim mutabakatı imzalamış olup, az sayıda yabancı oyuncu ise indirime yanaşmayıp kulübümüze haksız ihtar çekmişlerdir. Bu haksız ihtarlarla ilgili gerekli işlem hukuk içinde belirli bir zaman sürecinde yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.