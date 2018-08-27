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Spor

Galatasaray- Aytemiz Alanyaspor maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'de 3'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor olacak

27 Ağustos 2018 23:35

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 3\'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray\'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor olacak. Saat 21:45\'te başlayacak mücadelede Halit Umut Meler düdük çalacak. Meler\'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan  ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şöyle:
GALATASARAY: Muslera -  Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Emre, Onyekuru, Sinan, Eren
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Baiano, Barış, Tzavellas, Nsakala, Agusto, Maniatis, Djalma, Taha, Villafanez, Bobo

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