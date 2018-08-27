Galatasaray- Aytemiz Alanyaspor maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 3\'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray\'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor olacak. Saat 21:45\'te başlayacak mücadelede Halit Umut Meler düdük çalacak. Meler\'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şöyle:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Emre, Onyekuru, Sinan, Eren

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Baiano, Barış, Tzavellas, Nsakala, Agusto, Maniatis, Djalma, Taha, Villafanez, Bobo