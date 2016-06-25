T24 LogoT24 Logo
Spor

"Galatasaray Ayhan Akman'ı yardımcı hocalığa getirdi"

Akman'ın Jan Olde Riekerink’in yardımcısı olacağı öne sürüldü

25 Haziran 2016 14:03

Galatasaray'ın, uzun yıllar takımda forma giyen ve alt yapıda hocalık yapan Ayhan Akman’ı Jan Olde Riekerink’in yardımcısı olarak göreve getirme kararı aldığı öne sürüldü.

Milliyet'in iddiasına göre, sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ üyesi Alp Yalman ile A takımdan sorumlu isim olan Levent Nazifoğlu dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Ayhan Akman’la bir araya gelerek teklifte bulundular. Akman’ın Riekerink’in yardımcısı olarak göreve başlamayı kabul ettiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda Ayhan Akman’ın Riekerink’in yardımcısı olmayı kabul etmesi kesinleşirse geçen sezon teknik kadroda bulunan Orhan Atik’in geleceği merak konusu olacak. Ancak Yalman ve diğer yöneticilerin kesinlikle Orhan Atik’le devam edecekleri bildirildi. Böylece Riekerink’in yanında yardımcı olarak Ayhan Akman ve Orhan Atik ikilisi yer alacak.

 

ETİKETLER

GalatasarayAyhan Akmanyardımcı hocalıkgörevRiekerink

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24