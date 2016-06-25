"Galatasaray Ayhan Akman'ı yardımcı hocalığa getirdi"

Galatasaray'ın, uzun yıllar takımda forma giyen ve alt yapıda hocalık yapan Ayhan Akman’ı Jan Olde Riekerink’in yardımcısı olarak göreve getirme kararı aldığı öne sürüldü.

Milliyet'in iddiasına göre, sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ üyesi Alp Yalman ile A takımdan sorumlu isim olan Levent Nazifoğlu dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Ayhan Akman’la bir araya gelerek teklifte bulundular. Akman’ın Riekerink’in yardımcısı olarak göreve başlamayı kabul ettiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda Ayhan Akman’ın Riekerink’in yardımcısı olmayı kabul etmesi kesinleşirse geçen sezon teknik kadroda bulunan Orhan Atik’in geleceği merak konusu olacak. Ancak Yalman ve diğer yöneticilerin kesinlikle Orhan Atik’le devam edecekleri bildirildi. Böylece Riekerink’in yanında yardımcı olarak Ayhan Akman ve Orhan Atik ikilisi yer alacak.