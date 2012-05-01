Galatasaray, Avrupa'ya gidemezse TFF'ye 100 milyon Euro'luk dava açacak!

Sarı-Kırmızılı kulüp PFDK’ya sevk edilmelerinin ardından acil olarak toplantı yaptı ve UEFA’dan Türk takımlarına genel bir ceza gelmesi ve Avrupa Kupaları’na gidememeleri halinde TFF’ye dava açacağını yazılı olarak bildirdi.

Galatasaray yönetimi, kendilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevkeden ve Futbol Disiplin Talimatı’nın 58. maddesini değiştirerek, UEFA’nın olası bir men cezası verme olasılığını yükselten Türkiye Futbol Federasyonu’na jet hızıyla ihtarname çekti ve “tazminat davası açarız” dedi.

Habertürk gazetesinin haberine göre; dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Futbol Federasyonuna önce istifa çağrısı yaparak çok sert bir açıklamada bulunan Sarı-Kırmızılılar, daha sonra kulüp avukatları aracılığıyla bir ihtarname hazırlayarak, akşam saatlerinde Futbol Federasyonu’na gönderdi. Çekilen ihtarnamede, Futbol Federasyonunu aldığı kararlar neticesinde Türk takımlarına genel anlamda bir ceza verilmesi ve kendilerinin de Avrupa kupalarına gitme hakkının ellerinden alınmaları halinde, kulüp halinde uğrayacakları yüksek orandaki maddi kaybın giderilmesi için gerekli tüm hakların kullanılacağı ve tazminat davası açılacağı bildirildi.

Başkan Ünal Aysal’ın imzası ile gönderilen ihtarname, tüm yönetim kurulunun görüşü alınarak hazırlandı.



Rekor tazminat: 100 milyon euro



Böyle bir durumda uğrayacakları tüm zararın futbol federasyonunu tarafından karşılanması için dava açmaya karar veren sarı kırmızılılar, gelecek olası cezaya ve süresine göre, tüm şampiyonlar ligi ve tribün gelirlerinin hesaplanarak, ortaya çıkacak rakamı Futbol Federasyonundan talep edecek. Cezanın süresine göre bu rakamın 100 milyon Euro’yu bulabileceği konuşuluyor.



'Emniyet ve savcılığa ayıp!'



Galatasaray’ın dün gece geç saatlerde sona eren yönetim kurulu toplantısı yaklaşık 7 saat boyunca devam etti. Her türlü olasılığın masaya yatırıldığı toplantıda, Futbol Federasyonu’nun aldığı karara büyük tepki gösteren başkan Ünal Aysal ve yöneticilerin, federasyonun aldığı bu kararla, polisin, emniyetin ve savcılığın tüm çalışma ve takibini görmezden geldiğini söyledikleri öğrenildi.