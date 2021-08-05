Galatasaray, Avrupa Ligi elemesinde St. Johnstone'u geçemedi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İskoçya ekibi St. Johnstone'u ağırlayan Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 1-1'le tamamladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. 55. dakikada son adam olan Rooney'e faul yapan Muslera kırmızı kart görürken penaltıya sebebiyet verdi.
Penaltıyı kullanan Jason Kerr'ün vuruşuyla geriye düşen sarı-kırmızılılar, 60. dakikada Sacha Boey'in golüyle beraberliği yakaladı.
Kalan dakikalarda Galatasaray aradığı golü bulamadı ve maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar 12 Ağustos'ta İskoçya'da bu karşılaşmanın rövanşına çıkacak.