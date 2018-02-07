Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti

Galatasaray Odeabank - ALBA Berlin: 92-97

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Piotr Pastusiak, Tomislav Hordov, Mykola Ambrosov

GALATASARAY ODEABANK: Hardy 17, Taylor 7, Juskevicius 6, Hendrix 20, Ege 2, Rengroe 10, Summers 8, Göksenin 20, Serkan 2

ALBA BERLIN: Saibou 10, Siva 19, Giffey 2, Schneider 2, Vargas, Grigonis 20, Butterfield 14, Clifford 11, Sikma 14, Peno 5

1\'İNCİ PERİYOT: 18-21

İLK YARI: 39-45

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 64-71

NORMAL SÜRE: 85-85

5 FAUL ALAN: 42.02 Jordan Taylor (Galatasaray Odeabank) - 40.19 Luke Sikma (ALBA Berlin)

ULEB Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 6\'ncı maçında Galatasaray Odeabank sahasında Almanya\'nın ALBA Berlin takımına uzatmalar sonucunda 97-92 mağlup oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan deplasman ekibi, ilk çeyreği 21-18, ilk yarıyı ise 45-39 önde kapattı. 3\'üncü periyotta etkili oyununu sürdüren ALBA Berlin, son periyoda 71-64\'lük skorla üstün girdi. Son periyotta taraftarlarının da desteğiyle baskısını artıran Galatasaray Odeabank, 85-85\'lik eşitliği sağladı ve maçı uzatmaya taşıdı. Maçın uzatma bölümünde etkili bir oyun sergileyen ALBA Berlin, parkeden 97-92\'lik galibiyetle ayrıldı.

Darüşşafaka maçını kaybederek gruptan çıkma şansını yitiren sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle ise grubu son sırada tamamlamış oldu.

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