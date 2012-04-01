Kadınlar CEV Kupası Finali'ndeki Galatasaray, İstanbul'da 3-1 kazandığı maçın rövanşında Yamamay Busto Arsizio'ya altın sette kaybetti. NTV'den canlı yayınlanan karşılaşmadan mağlup ayrılan Galatasaray, Avrupa ikincisi oldu.



Kadınlar CEV Kupası Finali'ndeki Galatasaray, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalya'nın Yamamay takımı ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 4-0 öne geçti. Farkı eriten Yamamay, skoru 5-5'e getirirken, Miletic'in sayılarıyla iki farklı üstünlüğü yakalayan sarı kırmızılı ekip, rakibinin skoru 7-7'ye getirmesine engel olamadı.

Calderon, topu dışarı vurunca Yamamay Busto Arsizio ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. İlk teknik molanın ardından basit hatalar yapan Galatasaray, 10-7'a geriye düştü. Rakibin bloklarını aşamayan temsilcimiz, sayı bulmakta zorlanırken 13-7 geriye düştü. Uzun süre sayı alamayan Galatasaray, basit hatalar yapmaya devam edince ikinci teknik molaya da İtalyan temsilcisi 16-9 üstün girdi. Calderon'un sayılarıyla farkı 4 sayıya kadar indiren Galatasaray, basit hatalarına devam edince farkı eritme şansını değerlendiremedi. Busto Arsizio, etkili oyununu sürdürerek ilk seti 25-19 önde tamamladı.

İkinci sette iki takım da karşılıklı servis atışlarından yararlanamazken, 4-2 üstünlüğü elde eden İtalyan takımı, Galatasaray karşısında ilk teknik molaya 8-4 üstün girdi. Teknik molanın ardından üst üste sayılar alan Arsizio, farkı giderek açtı ve skor 13-5'e geldi. Uzun süre sayı alamayan Galatasaray, dördüncü servisini kaçırırırken, Calderon'un sayılarıyla rakibine direnmeye çalışsa da Yamamay Busto Arsizio ikinci teknik molaya da 16-8 önde tamamladı. İtalyan temsilcisi Meijners ile etkili olmaya devam etti ve 8 sayılık farkı 11'e kadar yükseltti. Hata yapmayan Yamamay, ikinci seti de 25-13 önde tamamlamayı başardı.

Üçüncü sete de Galatasaray hatalar yaparak başladı ve 4-1 geriye düştü. Skoru eşitleme şansını iki kez yakalamasına rağmen, hatalarına devam eden sarı kırmızılı ekibimiz, ilk teknik molaya 8-5 geride girdi. Toparlanan Galatasaray, farkı eritip, öne de geçmeyi başardı ve skoru 12-11'e taşıdı. Az hata yapan ve tempoyu artıran sarı kırmızılı takım, yakaladığı 7-0'lık seriyle farkı 4 sayıya çıkarttı ve 15-11'e getirdi. Beraberliği yakalayarak skoru 15-15'e getiren İtalyan takımının hatasının ardından Galatasaray ikinci teknik molaya 16-15 önde girdi. Teknik molanın ardından geriye düşen sarı kırmızılı ekip, Sladjana'nın sayılarıyla oyuna tutunmaya çalıştı ve Lo Bianco'nun set sonuna doğru sayısıyla 22-20 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren ve Selime'nin başarılı oyununun yanı sıra Calderon'la sayı üreten Galatasaray, üçüncü seti 25-23 önde tamamlayarak setlerde durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette büyük çekişme yaşanırken, 3-3'lük skorun ardından 5-0'lık seriyle İtalyan temsilcisi ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. Manşet alamayan ve basit hatalar yapmaya devam eden Galatasaray, farkın açılmasına engel olamadı. Toparlanan sarı kırmızılı ekip farkı eritmeyi başarırken, bloklarda da başarı sağlayarak rakibine sayı şansı vermedi. 8 sayılık farkı 1'e çeken Galatasaray, ikinci teknik molaya 16-14 geride girdi. Teknik molanın ardından skor 17-17'ye gelirken, servislerle rakibini zorlayamayan sarı kırmızılı ekip Bauer'in sayısının ardından Calderon'un hatasıyla skorda 22-20 geriye düştü. İtalyan temsilcisi mücadeleyi 25-23 önde tamamladı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Altın sete iyi başlayan İtalyan temsilcisi 4-0 üstünlüğü yakaladı. Toparlanan Galatasaray farkı 2'ye indirse de sayılar bulan Yamamay Busto Arsizio skoru 7-3'e getirdi. Galatasaray'ın hatalarının ardından Arsizio, farkı açtı ve 9-3'lük skorun ardından sarı kırmızılı ekibin molası geldi. Farkı 4'e indirmeyi başaran Galatasaray, skoru 11-7'ye getirse de Calderon'un hatasının ardından fark tekrardan 5'e çıktı. Farkı koruyan Yamamay Busto Arsizio altın seti 15-9 önde tamamladı ve CEV Kupası'nın sahibi oldu.