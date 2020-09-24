Galatasaray Avrupa'da yoluna tam gaz devam ediyor!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk eden Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar play-off turunda Williem II-Rangers maçının galibiyle oynayacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Türk Telekom Stadı'nda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'le karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 77. dakikada Belhanda ve 86. dakikada Babel'in attığı gollerle 2-0 kazanıp tur atlayan taraf oldu.

Cimbom, Williem II-Rangers eşleşmesini geçen tarafla tek maç usulüne göre 1 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak.

Fatih Terim rotasyona gitti

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda rotasyona gitti.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbi öncesinde çok sayıda as oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.

Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonunda Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak, takımını Hajduk Split karşısında sahaya sürdü.

Galatasaray maça Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Etebo, Ömer Bayram, Babel ve Diagne ile başladı.

Etebo ilk kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

İngiliz ekibi Stoke City'den kiralanan Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Öte yandan isimleri UEFA listesinde yer alan oyunculardan Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol maçın kadrosunda yer almadı.