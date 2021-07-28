Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 37 maçta 4 galibiyet aldı; 23 kez mağlup oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme rövanş maçında PSV Eindhoven'a 2-1 yenildi. Hollanda'daki karşılaşmayı 5-1 kaybeden teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri elendi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 37 maçta 4 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İtalyan ekibi Juventus'u 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdığı karşılaşmanın ardından Avrupa arenasında 37 kez sahneye çıktı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı söz konusu maçların sadece 4'ünü kazanabilen Galatasaray; 23 kez mağlup oldu, 10 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 29 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 73 gole engel olamadı.

Galatasaray, bu süreçte Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü (Azerbaycan) ile Hajduk Split'i (Hırvatistan), Şampiyonlar Ligi'nde ise Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Benfica'yı (Portekiz) mağlup edebildi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında son galibiyetini geçen sezon Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split (2-0) karşısında elde etmişti. (NTV Spor)