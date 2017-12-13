T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Atletico Madrid arasında Filipe Luis pazarlığı

Madrid temsilcisi 4,5 milyon Euro isterken, Galatasasay 2,5 milyon Euro'da ısrarını sürdürüyor

13 Aralık 2017 13:10

Menajer Ahmet Bulut’un, “Filipe Luis Atletico Madrid’den ayrılmak istiyor” açıklamasına, Brezilyalı sol bek “Hepimiz bunun doğru olmadığını biliyoruz” cevabını verdi, ancak işin aslı farklı. Prensip anlaşmasına varılan Sambacı’nın bonservisi için pazarlıklar sürüyor.

Filipe temkinli davranıyor

Kadroda yenilenmeye gitmeyi planlayan İspanyol kulübü de bu transfere sıcak bakıyor. Madrid temsilcisi, bu bölgeye genç ve potansiyeli olan bir isim takviye ederek geleceğe yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda gelen tüm teklifleri değerlendirmeye alan Atletico, 4.5 milyon Euro gibi bir talepte bulunurken, Galatasaray’ın son teklifi 2.5 milyon Euro civarında. Tarafların önümüzdeki günlerde anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Filipe Luis, kulüp ve taraftarla herhangi bir sorun yaşanmaması adına temkinli davranmaya çalışıyor.(Fanatik)

 

ETİKETLER

Atletico MadridGalatasarayFilipe Luispazarlıktransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24