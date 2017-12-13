Galatasaray, Atletico Madrid arasında Filipe Luis pazarlığı

Menajer Ahmet Bulut’un, “Filipe Luis Atletico Madrid’den ayrılmak istiyor” açıklamasına, Brezilyalı sol bek “Hepimiz bunun doğru olmadığını biliyoruz” cevabını verdi, ancak işin aslı farklı. Prensip anlaşmasına varılan Sambacı’nın bonservisi için pazarlıklar sürüyor.

Filipe temkinli davranıyor

Kadroda yenilenmeye gitmeyi planlayan İspanyol kulübü de bu transfere sıcak bakıyor. Madrid temsilcisi, bu bölgeye genç ve potansiyeli olan bir isim takviye ederek geleceğe yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda gelen tüm teklifleri değerlendirmeye alan Atletico, 4.5 milyon Euro gibi bir talepte bulunurken, Galatasaray’ın son teklifi 2.5 milyon Euro civarında. Tarafların önümüzdeki günlerde anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Filipe Luis, kulüp ve taraftarla herhangi bir sorun yaşanmaması adına temkinli davranmaya çalışıyor.(Fanatik)