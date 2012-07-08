Galatasaray Assaidi’nin transferini faks yoluyla bitirdi

Galatasaray uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Faslı oyuncunun transferini faks yoluyla bitirdi. Heerenveen’e bonservis ücreti için 3.5 milyon ödeneceği, salı günü kampa katılacak Assaidi’nin yıllık 1.5 milyon euro alacağı bildirildi.

Galatasaray Kulübü, Heerenveen’den transferini gerçekleştirdiği Oussuama Assaidi’ye faks yoluyla imza attırdı. Cim-Bom, Faslı kanat oyuncusunu Salı günü Avusturya kampına getirecek.

Nevzat Dizdar'ın Milliyet'teki haberine göre; Hollanda ekibiyle 3.5 milyon euro karşılığında anlaşan sarı-kırmızılılar, Assaidi ile de son detayları görüşerek işi resmiyete döktüler. 22 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma yapılacağı ve ücretinin yıllık 1.5 milyon euro olacağı ifade edildi.

Babasının vefatı sonrası yastaki futbolcu ile görüşmeleri erteleyen Cim-Bom, Hollanda ekibi ile geçtiğimiz günlerde masaya oturmuş ve iki kulüp aralarında anlaşmıştı. Genç oyuncu ile dün kurulan temasta ise bütün detayların masaya yatırıldığı ve Assaidi’nin faks yoluyla imzayı attığı kaydedildi.

Felipe Melo ile de yeniden anlaşan ancak detayları çözmeye çalışan sarı-kırmızılı yönetimin, Burak Yılmaz konusunda ise bekleme kararı aldığı bildirildi. Trabzonspor Yönetimi’nin Burak Yılmaz’ın 5 milyon eurodan çok daha iyi şartlar sunan Galatasaray’a gitmesinde sakınca görmediği bilgisini alan sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibinin üzerindeki baskıyı kırmasından sonra bu işi noktalamak istediği bildirildi. Trabzonspor’da kalmak istemediğini bildiren Burak Yılmaz’ın, Avrupa’ya transferinin düşük bir olasılık olması nedeniyle de, Galatasaray’dan başka alternatifinin bulunmadığı ifade edildi. Bu nedenle yönetim bu transferde fazla aceleci davranmayacak.