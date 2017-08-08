Galatasaray, Asamoah transferini bitiriyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenen ve Süper Lig'in yeni sezonuna kadrosuna Belhanda, Gomis, Maicon, Mariano, Ndiaye, Fernando gibi isimleri katarak iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Ganalı futbolcunun kulübüyle de aradaki pürüzleri gidererek transferi sonlandırmak istiyor.

BeIN Sports'un haberine göre; Asamoah ile bir süredir süren görüşen sarı-kırmızılılar Ganalı futbolcu ile anlaştı. Galatasaray şimdi gözünü 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu Juventus'a çevirdi.



Sol bek mevkii yanında orta sahanın her bölgesinde de oynayabilen Asamoah için İtalyan kulübü ile masaya oturan sarı-kırmızılıların anlaşma yolunda ilerlediği öğrenildi. Ganalı futbolcunun transferi bu hafta içinde sonuçlandırılarak takıma katılması sağlanacak.



Bu arada Sampdoria ve Fiorentina'nın da gündemindeki Sinan Gümüş, yeni sezonda Benfica ile Portekiz liginde forma giymeye hazırlanıyor.



Benfica'nın sarı kırmızılılara 3 milyon euro artı 500 bin euro da bonus bonservis bedeli ödeyeceği, Galatasaray'ın da Sinan'ın istediği bu transfere ışık yaktığı ifade edildi.



Galatasaray'ın Sinan'ın transferini kısa zaman içerisinde açıklaması bekleniyor.