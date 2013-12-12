Galatasaray, Arena'nın çatısını tamamlamazsa tazminat ödeyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Galatasaray-Juventus maçının ertelenme nedenlerinden biri olan Türk Telekom Arena'nın çatısının bitirilmesi için, sarı-kırmızılı takımı uyardı. Kılıç, "Çatı açık kalırsa Galatasaray'ın tazminat ödemesi gerekir" dedi.

NTV Spor'da canlı yayına katılan Bakan Kılıç, "Açılır-kapanır çatı için 24 aylık süre 2013 yılında doldu. Türkiye'nin en modern, UEFA kriterlerine uygun stadında böyle şeylerin yaşanmaması gerekirdi. Galatasaray yönetiminin çatı yapılmasını gereksiz gördüğünü, bunu yapmak istemediğini biliyorum. Baskı yapsak yanlış anlaşılacak. Arena, üzeri kapanacak şekilde inşaa edildi, ama bu işlem hala gerçekleşmedi. Bunu hatırlattık, yazılı olarak bildirdik. Galatasaray, çatıyı yapmazsa bunun maddi yükümlülüğünü devlete ödemek zorunda. Stadın loca gelirleri, reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri gibi bir çok konuda kulüp ile mahkemeliğiz" dedi.

Spor Bakanı, Mecidiyeköy arazisinin değerini örnek gösterenlere ise "Stadın eksiklerinin giderilmesini istiyorum. Çatı açık kalırsa Galatasaray'ın tazminat ödemesi gerekir. Mecidiyeköy'ü aldınız, stadın çatısını da yapın deniyor. Ama eski stadyumun arazisi de devletindi, yeni stadyumun arazisi de öyle" yanıtını verdi.