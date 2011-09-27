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Spor

Galatasaray Arena'da güldü İSTANBUL (A.A)

27 Eylül 2011 01:31

-Galatasaray Arena'da güldü İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan karşılaşmada Galatasaray, Eskişehirspor'u 2-0 yendi. 50. dakikada Selçuk İnan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Elmander, sol taraftan karşı karşıya pozisyonda yaptığı kötü vuruşta, top üstten farklı bir şekilde auta gitti. 52. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Selçuk İnan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza alanı dışında sağ çaprazda bulunan Hakan Balta'ya geldi. Bu futbolcunun sert şutunda, önce savunmaya çarpan meşin yuvarlak daha sonra yan kale direğine çarparak altıpasın önünde müsait durumda bulunan Melo'nun önüne düştü. Melo bekletmeden yaptığı vuruşla, topu filelere gönderdi: 2-0. 60. dakikada Sezgin Coşkun'un ceza sahası dışında sağ çaprazdan yerden attığı şutta, top uzak kale direğine çarparak auta gitti. 76. dakikada Hakan Balta'nın pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Reira'nın vuruşunda, kaleci Ivesa son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 86. dakikada Gökhan Zan'ın hatalı pasında topu kapan Erkan Zengin'in ceza yayı üzerinde yaptığı vuruşta, top kaleci Aykut Erçetin'de kaldı. Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Stat: Türk Telekom Arena Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Ali Saygın Ögel xx, Volkan Narinç xx Galatasaray: Aykut Erçetin xx, Sabri Sarıoğlu xx, Gökhan Zan xx, Ujfalusi xxx, Hakan Balta xx, Melo xxx, Kazım Kazım xx (Dk. 87 Ceyhun Gülselam ?), Selçuk İnan xxx, Engin Baytar xx (Dk. 65 Yekta Kurtuluş x), Reira xx (Dk. 80 Emre Çolak x), Elmander xx Eskişehirspor: Ivesa xx, Sezgin Coşkun xx, Nadarevic xx, Diego xx, Dede xx, Koray Arslan x (Dk. 59 Burhan Eşer x), Veysel Sarı xx (Dk. 75 Pele x), Alper Potuk xx, Erkan Zengin xx, Kamara xx, Mehmet Yıldız x (Dk. 59 Serdar Özbayraktar x) Goller: Dk. 24 Gökhan Zan, Dk. 52 Melo (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 18 Sabri Sarıoğlu, Dk. 41 Engin Baytar, Dk. 64 Selçuk İnan, Dk. 84 Kazım Kazım (Galatasaray), Dk. 54 Diego, Dk. 64 Veysel Sarı (Eskişehirspor)

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