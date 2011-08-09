Galatasaray Arda Turan'ı Atletico Madrid'e sattı

T24 - Estonya maçı sonrası düzenleyeceği basın toplantısıyla sarı kırmızılı taraftarlara veda edecek olan Arda, 16 Ağustos Salı günü de Atletico Madridli taraftarlara tanıtılacak.



Galatasaray'ın milli yıldızı Arda Turan önümüzdeki sezon Atletico Madrid forması giyecek.



Arda Turan, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Atletico Madrid, Arda için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Arda da, Madrid ekibinden yıllık 2.5 milyon euro ücret alacak.



İspanyol kulübü Galatasaray'a, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa da 1 milyon euro ekstra ödeme yapacak.



Arda'nın Milli Takımın Estonya ile yapacağı maçın ardından İspanya'ya giderek imza atması bekleniyor.

"Esas olan Arda'nın tercihiydi"



Kulüp adına açıklama İkinci Başkan Ali Dürüst'ten geldi.



Takım kaptanı Arda Turan'ın transferi konusunda Atletico Madrid'le anlaştıklarını belirten Dürüst, Başkan Ünal Aysal, yönetici Ali Gürsoy, Atletico Madrid CEO'su Miguel Angel Gil ve Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un katılımıyla gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.



''Arda'nın transferi için iki kulüp anlaştık'' diyen Dürüst, ''Esas olan Arda'nın tercihiydi. Biz kulüp olarak her türlü fedakarlığı yaptık. Kendisi ise bu tecrübeyi yaşamak istediğini söyledi. Arda hayatına orada devam edecek'' diye konuştu.



Arda'nın İspanya'ya gitmesinin kesinlikle parasal bir durumdan kaynaklanmadığının altını çizen Dürüst, ''Arda özellikle bu tecrübeyi yaşamak istiyor. Bu parasal bir olay değil. Yurt dışında devam etmek istiyor. Başka alanlarda başarıya yelken açmak istiyor. Oyuncu tercihini bu şekilde kullandı ve açık kalplilikle bize söyledi. Hocamız ve biz kalmasını çok istiyorduk. Onun tercihi önemlidir'' ifadelerini kullandı.

16 Ağustos'ta basına tanıtılacak



Atletico Madrid Kulübü de, transferi resmi internet sitesinden duyurdu.



Açıklamada, ''Atletico ve Galatasaray, Arda'nın kırmızı-beyazlı kulübe transferini bitirdiler. Türk milli takım futbolcusu, kırmızı-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Osmanlı takımının kaptanı ve Türk futbolunun en büyük referanslarından biri olan Arda, gelecek perşembe günü basın toplantısı düzenleyerek taraftarına veda edecek ve akşam saatlerinde Madrid'e hareket edecek'' denildi.



Arda'nın Cuma sabahı doktor kontrolünden geçeceği ve 16 Ağustos'ta da Atletico Madrid'in yeni transferi olarak tanıtılacağı bildirildi.



