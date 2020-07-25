Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya, Emre Çolak ve Caner Erkin'le anlaştı

TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Caner Erkin ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun Beşiktaş ile yaptığı son görüşmeden de olumlu bir sonuç çıkmadığı ve takımdan ayrılacağı belirtilmişti. Transferin tamamlanması ile Caner Erkin, 2009-10 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'a yeniden dönmüş olacak.

Galatasaray aynı zamanda yine daha önce kadrosunda yer alan isimlerinden Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak ile de anlaştığı aktarıldı. Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geri dönmek istediği bilinen Arda Turan, en son 2011 yılında Sarı-Kırmızılılar'ın formasını giydikten sonra Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

2006-2017 yılları arasında Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Semih Kaya ise 2019'da da kiralık olarak Sarı-Kırmızılılar'ın formasını giymişti. Emre Çolak ise 2016'da ayrıldığı Galatasaray'a Deportivo ve Al-Wehda maceraları sonrası geri dönme hazırlığında.