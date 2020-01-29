Galatasaray aradığı stoperi Arjantin'de buldu

Galatasaray'da ara transfer döneminin bitmesine 2 gün kala stoper transferi için yeni bir aday belirlendi.

Skorer'in aktardığına göre Sarı-kırmızılı kulüp, Velez Sarsfield'de forma giyen 26 yaşındaki savunmacı Lautaro Gianetti'yi kiralamak için resmi teklifte bulundu.

26 yaşındaki Arjantinli stoper Lautaro Gianetti, ülkesinin Velez Sarsfield kulübünde kaptanlık görevini yapıyor. 13 Kasım 1993, San Nicolas doğumlu olan Lautaro Gianetti, bu sezon 14 resmi maçta forma giydi ve 1 kez gol pası verdi. 2012 yılından beri Velez'de top koşturan Lautaro Gianetti, Galatasaray'a transfer olursa ilk kez bir başka kulüpte forma giyecek. Lautaro Gianetti'nin Velez ile 2,5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.