Galatasaray aradığı sağ beki buldu, anlaşma sağlandı

Galatasaray 30 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jens Larsen ve kulübü Udinese ile anlaşmaya vardı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

İtalya Serie A ekibi Udinese ve Danimarka Milli Takımı giyen Larsen için kulübü 5 milyon Euro bonservis talep ediyordu. Galatasaray'ın bu rakamı 3 milyon Euro'lara cektiği belirtiliyor.

Fanatik gazetesinden Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncu ile de her konuda anlaşma sağladı. Udinese ile 1 yıl sözleşmesi bulunan sağ bekin yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin kısa süre içinde kök hücre ameliyatı olması ve sezonun ilk yarısında forma giyememesi bekleniyor.



Ayrıca devre arasında transfer edilen DeAndre Yedlin'in durumu ise merak konusu. Newcastle United'tan transfer edilen ABD'li oyuncu Galasaray'da kalmak ve forma savaşı vermek istiyor.