Galatasaray ara transfere hazırlanıyor

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda, ara transfer döneminde 7 futbolcuya imza attırmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılılar, Jean Michael Seri, Yunus Mallı, Kenan Karaman ve Henry Onyekuru için en kısa zamanda çalışmalara başlamayı planlarken, yönetim iç transferde de yoğun mesai harcayacak.

Marcao'ya zam yolda

Sezon başında ismi İtalyan devi Roma ve İngiliz ekibi Newcastle United'la ciddi bir şekilde anılan Marcao ile masaya oturulacak.



Brezilyalı stopere zamlı yeni sözleşme teklif edilecek.Sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısını kaçıracak olan kaptan Fernando Muslera'yla da yeni kontrat yapılması planlanıyor.

Galatasaray, Saracchi'nin bonservisini istiyor

Öte yandan Mustafa Cengiz ve ekibi, Leipzig'den kiralanan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için de Ocak ayında Alman temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak.