Galatasaray antrenmanında Muslera sürprizi

Galatasaray'da Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve sağ bacağında iki kırık tespit edilip ameliyat olan kaleci Fernando Muslera sürprizi yaşanıyor. 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Uruguaylı file bekçisi sarı kırmızılıların bugün Florya'da yaptığı idmanda salonda çalıştı.

Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Marcao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Radamel Falcao, salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.