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Spor

Galatasaray Antalya'yı 3'ledi

Galatasaray puanını 14'e yükseltirken Antalyaspor 2 puanda kalarak ligde son sırada yer aldı

02 Ekim 2016 20:58

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Türk Telekom Arena'da oynanan ve 40 bin 812 taraftarın izlediği mücadelede ilk gol Antalyaspor'dan geldi. Karşılaşmanın henüz 17. dakikasında Deniz Kadah takımını adına golü kaydetti.

Galatasaray'da ise özellikle 2. yarıda rakip karşısında baskılı bir oyun vardı. Maçta 67. dakikada Selçuk İnan serbest vuruştan kaydettiği golle beraberlik sayısını atarken 78. ve 85. dakikalarda 2. yarıda oyuna dahil olan Lukas Podolski sahneye çıktı ve maç sarı-kırmızılıların 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 14'e yükseltirken Antalyaspor 2 puanda kalarak ligde son sırada yer aldı.

 

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