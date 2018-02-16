T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Ankara'da nezaket ziyaretlerinde bulundu

ANKARA, (DHA) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Dinç Üner ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Ankara'da nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi

16 Şubat 2018 23:11

ANKARA, (DHA)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Dinç Üner ve Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Ankara\'da nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi.
Galatasaray heyeti ilk olarak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit\'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin de yer aldı. Mustafa Cengiz, Dinç Üner ve Abdurrahim Albayrak\'ın bir sonraki durağı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı oldu. Burada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile bir araya gelen Galatasaray heyeti son olarak da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül\'e nezaket ziyaretinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA Galatasaray Başkanı Mustafa CengizDinçGalatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahim Albayrak AnkaraGalatasarayYargıtay BaşkanıRüştü CiritZiyarette YargıtayHukuk Dairesi Başkanı Fahri AkçinMustafa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24